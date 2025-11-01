ศาลฎีกาสั่งจำคุก 3 ปี “วิฑูรย์ นามบุตร” อดีต สส.ปชป.เรียกเงินผู้รับเหมา 30 ล้านแลกโครงการ

ศาลฎีกาฯ พิพากษาจำคุก 3 ปี “วิฑูรย์ นามบุตร” อดีต รมต.-อดีต สส.ประชาธิปัตย์ เรียกรับเงินผู้รับเหมาร่วม 30 ล้านแลกโครงการก่อสร้างในภาคอีสาน-ภาคใต้ ตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลเมื่อปี 2565 รอโดนอีกคดีฐานร่ำรวยผิดปกติ 58.9 ล้าน ป.ป.ช.ชี้มูลส่ง อสส.แล้ว อยู่ระหว่างชั้นศาล
วันนี้(1 พ.ย.) สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาจำคุก 3 ปี นายวิฑูรย์ นามบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอดีต ส.ส.อุบลราชธานี / ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ หลังศาลเห็นว่ากระทำผิดฐานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ
สืบเนื่องจากกรณีใช้ฐานะการเป็น สส.อุบลราชธานีและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เรียกเงินจากผู้เสียหายรวม 29.6 ล้านบาท อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นผลักดันงบประมาณก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 แลกกับการจัดสรรงานโครงการ ทำให้ผู้เสียหายยอมจ่ายเงินเพื่อร่วมลงทุนหลายครั้ง ศาลเห็นว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต มีความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2542 มาตรา 123/1
ส่วนจำเลยที่ 2-5 ซึ่งเป็นเครือญาติของนายวิฑูรย์ถูกยกฟ้อง เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ
รายงานยังระบุว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายวิฑูรย์และพวก กรณีถูกกล่าวหารับเงิน 30 ล้านบาทเพื่อช่วยผลักดันโครงการของรัฐในช่วงปี 2556-2557
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568 ป.ป.ช. ยังชี้มูลความผิดนายวิฑูรย์กรณีร่ำรวยผิดปกติเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ส.ส. ปี 2554 รวมมูลค่า 58.9 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่นำไปใช้ก่อนสร้างโรงเรือน 1 หลัง 15 ล้านบาท, เงินที่นำไปมอบให้นางสาวสุคนธ์ธา หอมจันทร์ อดีตภรรยานอกสมรส เพื่อชำระค่าซื้อบ้าน 14.3 ล้านบาท และเงินที่ได้รับมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 29.6 ล้านบาท
ป.ป.ช มีมติส่งสำนวนและพยานหลักฐานให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อให้มีคำสั่งยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังไม่มีคำพิพากษาชี้ขาดจากศาลในขณะนี้.