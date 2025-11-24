“เท้ง” ยอมรับคุย “จุลพันธ์” ขอให้รอร่างแก้ รธน.ผ่านวาระ 3 ค่อยยื่นซักฟอก ย้ำเจตนา MOA มุ่งแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จ

“ณัฐพงษ์” ยอมรับ คุย “จุลพันธ์” ให้ชะลอการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพื่อรอให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระ 3 ก่อน ย้ำเจตนาการเซ็น MOA เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จ แต่หากพรรคเพื่อไทยจะยื่นซักฟอกก็เป็นสิทธิ์ พรรคประชาชนพร้อมทำหน้าที่
วันนี้(24 พ.ย.) ในรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ ดำเนินรายการโดย นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้เชิญ 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ, น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล และนายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เข้าร่วมพูดคุยประเด็นการเมือง ช่วงหนึ่งของรายการ นายสรยุทธได้สอบถามถึงสถานการณ์ทางการเมือง หากพรรคเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล ตัดสินใจยุบสภา จะส่งผลให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องสะดุดหรือไม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า หากเกิดการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจริง พรรคประชาชนพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ คงไม่สามารถไปอุ้มอะไรได้
เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่า นายณัฐพงษ์ได้ไปพูดคุยกับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อขอให้รอผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ก่อนจึงค่อยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายณัฐพงษ์ชี้แจงว่า การพบปะดังกล่าวไม่ใช่การขอ แต่เป็นการหารือเพื่อประเมินทิศทางทางการเมือง โดยย้ำว่าเป็นการเจรจาโดยยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดบนโต๊ะได้เพราะถือเป็นเรื่องมารยาท พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการร่วมรัฐบาลหรือแบ่งโควตารัฐมนตรีแต่อย่างใด
เมื่อถามว่าเป็นการคาดการณ์ให้เพื่อไทยรอจนร่าง พ.ร.บ.แก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระ 3 ก่อนหรือไม่ นายณัฐพงษ์ตอบว่า เป็นบทสนทนาที่ทุกคนก็คาดการณ์ทิศทางได้ ที่เข้าไปคุยกับนายจุลพันธ์ ก็เพื่อยืนยันว่าเราตั้งใจแก้รัฐธรรมนูญจริง เซ็น MOA ก็เพราะอยากให้ประเทศเดินหน้า แต่การตัดสินใจเป็นเรื่องของทางพรรคเพื่อไทย ถ้ายื่นอภิปราย พรรคเราก็พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่ นั่นคือสิทธิ์ของคุณ