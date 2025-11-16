พท.ยันพร้อมซักฟอก รบ.บริหารพลาด-ปล่อยบุคลากรเอี่ยวทุนเทา คุยปชน.แล้วดูการกระทำตรงที่พูดหรือไม่

“ศึกษิษฏ์” ลั่น เพื่อไทยพร้อมยื่นซักฟอกรัฐบาล มองรัฐบาลบริหารผิดพลาด-ปล่อยบุคลากรบางคนเอี่ยวทุนสีเทา เผย หัวหน้าเพื่อไทย คุยนอกรอบกับ ปชน. แล้ว รอดูการกระทำ ตรงสิ่งที่พูดหรือไม่
วันนี้ (16พ.ย.) นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า ตอนนี้จากที่เราได้มีการแถลงมาและบุคลากรในพรรค ได้มีการสื่อสารไปแล้ว ขณะนี้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อม ตนคิดว่ารอเปิดสมัยประชุมสภาฯ เรามีความพร้อมแน่นอน
เมื่อถามว่า การร่างญัตติ การรวบรวมรายชื่อ และแนวโน้มจะยื่นอภิปรายรัฐมนตรีกี่คนเป็นอย่างไรบ้าง นายศึกษิษฏ์ กล่าวว่า ตอนนี้มีการรวบรวมรายชื่อภายในพรรค ไม่น่ามีปัญหาอะไร และจะมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆ ใครบ้างส่วนจะยื่นใครบ้างนั้นอย่างน้อยๆ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำสูงสุดก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดอยู่แล้ว ส่วนรัฐมนตรีคนอื่น รอดูตามความเหมาะสม
เมื่อถามว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะให้สมวัตถุประสงค์ จะล้มเก้าอี้ได้ เสียงฝ่ายค้านเพียงพอที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ นายศึกษิษฏ์ กล่าวว่า ถ้านับดูตัวเลขแล้วเพียงพอ แต่ต้องรอดูสัญญาณหลายๆ ด้าน ตนคิดว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ ออกมาทั้งสิ่งที่พรรคเพื่อไทยสื่อสารและสิ่งที่พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นได้สื่อสาร เห็นได้ค่อนข้างชัดว่ารัฐบาลนี้มีการบริหารที่ผิดพลาดจริงๆ ตนคิดว่าตรงจุดนั้น รอดูความชัดเจนและความจริงใจของพรรครวมฝ่ายค้านว่าจะร่วมมือกันหรือไม่ เพราะไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวที่พูดว่ารัฐบาลนี้บริหารงานผิดพลาดอย่างไร หลายพรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็ออกมาสื่อสาร ในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอลเซ็นเตอร์ เรื่องเงินสีเทา เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจะโหวต เราก็รอดูว่า พรรคนั้นเวลาพูดอย่างหนึ่ง เวลากระทำในสภา จะเป็นอย่างไร พรรครวมฝ่ายค้านทุกคนมองเห็น ว่ารัฐบาลนี้บริหารจัดการผิดพลาด
เมื่อถามย้ำว่า มีการพูดคุยกับพรรคประชาชน ในเรื่องการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วหรือยัง นายศึกษิษฏ์ กล่าวว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พ.ย. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้คุยนอกรอบไปแล้ว แต่ตนยังไม่มีเวลาพูดคุยกับนายจุลพันธ์ แต่แนวทางน่าจะเห็นตรงกันอย่างที่บอกว่า ทุกพรรคร่วมฝ่ายค้านมีการสื่อสารออกมาตรงกันหมด ว่ารัฐบาลนี้บริหารจัดการผิดพลาดอย่างไรอย่างไร ปล่อยให้บุคลากรบางคนในรัฐบาล มีความเกี่ยวโยงกับเงินสีเทาอย่างไรบ้าง ตนเชื่อว่าทุกพรรคมีข้อมูลแน่นอยู่แล้ว แต่เราจะประสานงานอย่างไรเพื่อให้การดำเนินงานในสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็รอดู
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนมีการแบ่งรับแบ่งสู้ โดยเฉพาะกับพรรคภูมิใจไทย นายศึกษิษฏ์ กล่าวว่า ตนว่าเป็นการแสดงความจริงใจของพรรคประชาชน ก็ต้องรอดูว่าเขาจริงใจต่อการสื่อสารในสิ่งที่เขาสื่อสารหรือเปล่า เพราะอย่างที่บอก ทาง สส.และบุคลากรหลายคนของพรรคประชาชน ก็ออกมาสื่อสารชัดเจน ว่ารัฐบาลนี้ทำงานผิดพลาดอย่างไร บุคลากรและรัฐมนตรีหลายท่านมีความเกี่ยวโยงกับทุนสีเทาอย่างไร ต้องรอดูว่าเมื่อท่านพูดออกมาแล้ว การกระทำจะทำตามสิ่งที่พูดออกมาหรือไม่
นายศึกษิษฏ์ ยังกล่าวถึงโพลสำรวจความนิยมของความนิยมพรรคเพื่อไทย ยังตามพรรคประชาชน เช่น ภาคอีสาน ภาคกลาง จะมีวิธีผลักดันอย่างไรให้ได้รับความนิยมแบบในอดีต ว่า ตนมองว่ามีหลายๆ เรื่อง ที่ผ่านมาเรามีการแถลง ทั้งเรื่องการยกเครื่องของพรรค การสื่อสารของพรรคเพื่อไทยก็มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในพรรค และที่สำคัญตัวนโยบายและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ซึ่งยืนยันหากมีการเปิดตัวทั้งสองเรื่องดังกล่าวนี้ เชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรคเพื่อไทยกลับขึ้นมาอีกครั้งแน่นอน