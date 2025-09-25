“สรยุทธ” ขอโทษกรณีล้อเลียนสำเนียงกัมพูชา ย้ำหลักสื่อไม่ควรล้ออัตลักษณ์ชนชาติ

นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้ออกมาขอโทษต่อกรณีที่ล้อเลียนสำเนียงภาษาของชาวกัมพูชาในรายการ "กรรมกรข่าว คุยนอกจอ" พร้อมสั่งลบคลิปวิดีโอรายการดังกล่าวออกทั้งหมด โดยยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของตนเองที่ขาดความรอบคอบและขัดกับหลักการสำคัญของการเป็นสื่อมวลชน
จากกรณีในรายการ "กรรมกรข่าว คุยนอกจอ" เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งนายสรยุทธได้ให้ นางสาวพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ หรือ "ไบรท์" ผู้ดำเนินรายการร่วม อ่านข่าวด้วยสำเนียงกัมพูชา พร้อมกับมีเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนาน ซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย
ล่าสุดวันนี้ (25 ก.ย.) นายสรยุทธกล่าวขออภัยอย่างจริงใจ พร้อมยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
"ผมรับผิด ผิดพลาดไปแล้ว ถึงสั่งให้ลบทั้งหมด ที่มาที่ไป ผมผิดเอง คือผมเป็นสื่อ แต่บางทีอิน อันนี้ผิดจริงๆ พอมาย้อนดูแล้วยังไงก็ผิด ผิดพลาด"
นายสรยุทธชี้แจงว่า แรงบันดาลใจในการล้อเลียนครั้งนั้นมาจากความรู้สึกร่วมในเนื้อหาของสารคดีที่นำเสนอโดยเพจ Royal Thai Army ซึ่งเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาในประเทศไทยในช่วงสงครามเขมรแดง แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นในภายหลัง
"คือมันอิน ความรู้สึกมันอิน พอมานึกย้อนดู มันมาจบที่หลักการของความเป็นสื่อ ก็คือเราจะต้องไม่ล้อเลียนอัตลักษณ์ของชนชาติอื่น" นายสรยุทธกล่าว และระบุว่าการลบวิดีโอคือการแสดงความรับผิดชอบในเบื้องต้น และยินดีน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ โดยย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ "น้องไบรท์" ซึ่งถูกตนเองบังคับให้ทำ
นายสรยุทธย้ำถึงหลักการของสื่อมวลชนว่าไม่ควรล้อเลียนอัตลักษณ์ของชนชาติใดๆ
"หลักของผมก็คือไม่ว่าเราจะชาติไหน ไม่ควรล้ออัตลักษณ์ของชนชาติอื่น"
พร้อมกราบขออภัยต่อผู้ชมและชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความเผลอตัว และจะระมัดระวังให้มากขึ้นในอนาคต