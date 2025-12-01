ผู้ว่าฯ สตง. ฝากท้องถิ่นอย่าโยนภาระ ชี้ใช้เลขบัตร 13 หลักพอรับรองสิทธิได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคใต้ที่ยังคงสร้างความเสียหายจนประชาชนจำนวนมากต้องเข้ารับการเยียวยา ล่าสุดเกิดเสียงสะท้อนจากหน่วยงานท้องถิ่นบางแห่งที่กังวลว่า หากรับคำร้องขอเยียวยาจากประชาชนที่เอกสารไม่ครบถ้วน อาจเสี่ยงถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบย้อนหลังในภายหลังได้
.
ความกังวลดังกล่าวนำไปสู่การตั้งคำถามถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จนในช่วงเช้าวันนี้ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการกรรมกรข่าว ได้ติดต่อพูดคุยสดผ่านโทรศัพท์กับ นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสอบถามจุดยืนและหลักการตรวจสอบในสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
.
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินระบุชัดว่า สตง. ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของประชาชนในขณะนี้ จึงต้องให้การช่วยเหลือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ส่วนขั้นตอนด้านเอกสารนั้นถือเป็นเรื่องรอง โดยเฉพาะในกรณีที่บ้านเรือนของผู้ประสบภัยถูกน้ำท่วมจนเอกสารสูญหายหรือไม่สามารถนำมาแสดงได้ตามปกติ
.
นายมณเฑียรย้ำว่า หากผู้ประสบภัยไม่มีเอกสารใดๆ เหลืออยู่ สามารถใช้เพียงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในการตรวจสอบสิทธิได้ทันที หรือหากมีเพียงภาพถ่ายบัตรประชาชนก็สามารถยืนยันตัวตนได้เช่นกัน เนื่องจากข้อมูลทุกอย่างยังสามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลกลางของรัฐได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริง
.
ผู้ว่าฯ ยังระบุเพิ่มเติมว่า แม้การตรวจสอบย้อนหลังจะเป็นกลไกที่ดำเนินการหากมีการร้องเรียน แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ระเบียบไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดเหมือนในช่วงปกติ เพราะเป้าหมายสูงสุดคือการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังยากลำบากให้เร็วที่สุด
.
ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ฝากถึงผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับว่า ไม่ควรสร้างภาระเพิ่มให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อน ขอเพียงจัดเก็บหลักฐานในรูปแบบใดก็ได้ที่สามารถยืนยันภายหลังว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาจริง ไม่จำเป็นต้องเป็นเอกสารครบชุดตามมาตรฐานปกติ หากหน่วยงานใดไม่มั่นใจสามารถเข้าหารือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดสงขลาได้ทันที
.
ท่าทีครั้งนี้ถือเป็นการคลี่คลายปัญหาสำคัญที่ท้องถิ่นหลายแห่งกำลังเผชิญ พร้อมย้ำแนวทางให้ทุกหน่วยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ในช่วงเวลาที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด