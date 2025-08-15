ทัพบกยัน! คลิป "เขมรรื้อลวดหนามชายแดน" เป็นฉากจัดตั้งในเขตกัมพูชา หวังสร้างภาพให้ประชาชนหลงเชื่อ

โฆษกกองทัพบก พลตรีวินธัย สุวารี แจงปมทหารเขมรรื้อถอนลวดหนามบริเวณชายแดน ยันคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตแดนของประเทศกัมพูชาทั้งหมด และเป็นการจัดฉากโดยทหารกัมพูชา
จากกรณี โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพทหารเขมร เข้าปลดธงชาติไทยทิ้งที่บริเวณ “ช่องจุ๊บตาโมก” ห่างจากปราสาทตาเมือนธม ไปทางตะวันตก 1 กิโลเมตร และยังพบรื้อรั้วลวดหนามหีบเพลงออกเกลี้ยง
ล่าสุด วันนี้ (15 ส.ค.) เพจ“สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว”รายงานว่า โฆษกกองทัพบก พลตรีวินธัย สุวารี ชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยทหารกัมพูชา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรื้อถอนลวดหนามบริเวณชายแดน ว่า เหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตแดนของประเทศกัมพูชาทั้งหมด และเป็นการจัดฉากโดยทหารกัมพูชา เพื่อสร้างภาพให้ประชาชนในประเทศของตนเห็นว่าสามารถรื้อลวดหนามได้
พลตรีวินธัย ยืนยันว่า รั้วลวดหนามที่กองทัพบกไทยติดตั้งบริเวณชายแดน ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการรื้อถอนหรือความเสียหายใดๆ พร้อมระบุว่า กองทัพบกไทยจะยังคงเฝ้าระวังและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดต่อไป เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
ทั้งนี้ โฆษกกองทัพบกเรียกร้องให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่อาจบิดเบือน และขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางที่เป็นทางการของกองทัพบกเท่านั้น เพื่อป้องกันความสับสนและความเข้าใจผิดในสถานการณ์ดังกล่าว