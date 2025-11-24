วอนช่วยด่วน! ชาวหาดใหญ่แห่ร้องขอผ่านโซเชียลฯ น้ำท่วมสูงยังอพยพออกมาไม่ได้

หลังจากผู้ว่าฯ สงขลา สั่งอพยพประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ทั้งหมด แต่ล่าสุดยังมีประชาชนจำนวนมากอพยพออกมาไม่ได้ เพราะน้ำท่วมสูง ต้องติดอยู่ตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ ขณะที่เรือของทางการยังไปไม่ถึง ต่างร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อโซเชียลฯ กันอย่างอลหม่าน
วันนี้ (24 พ.ย.68) จากกรณีที่นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ประกาศคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อพยพทั้งหมดทันทีไปยังจุดอพยพที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ ได้แก่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา โดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วที่สุด เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมมีความรุนแรงและคาดว่าจะทวีความหนักมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จนถึงช่วงเย็นวันนี้ ยังมีประชาชนจำนวนมากทั้งผู้สูงวัย เด็ก ผู้หยิง ผู้ป่วย ยังไม่สามารถอพยพออกมาได้ เนื่องจากน้ำท่วมสูงและติดอยู่บนหลังคาบ้านและอาคารต่างๆ ขณะที่การนำเรือเข้าไปรับยังไม่ทั่วถึง ได้ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทั้งทางเฟซบุ๊กส่วนตัว และเพจต่างๆ เช่น
เช่นเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
-คุยทุกเรื่องกับสนธิ
-Drama-addict
-กองทัพบก ทันกระแส
-สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
-โหนกระแส
เป็นต้น
ทั้งนี้ เพจ กองทัพบก ทันกระแส ได้โพสต์แจ้ง ขอให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ กรอกข้อมูลในระบบนี้ https://jitasa.care/ เพื่อระบุตำแหน่งให้ทหารในพื้นที่สามารถช่วยเหลือได้เร็วขึ้น และแม่นยำ (ขณะนี้กำลังดู Real Time และจัดเจ้าหน้าที่)