Cofact แฉคลิป "ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย" ยืนแช่น้ำท่วมหาดใหญ่เรียกร้องตรวจสอบรัฐบาล "สร้างจาก AI" ชี้จุดสังเกตเพียบ

เพจ Cofact โคแฟค เปิดเผยหลักฐานการสร้าง "ข่าวลวง" ที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมภาคใต้ โดยระบุว่า คลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดย นายชีพธรรม คำวิเศษณ์ ผู้ช่วย สส. พรรคเพื่อไทย ซึ่งยืนแช่น้ำท่วมหาดใหญ่และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบรัฐบาลนั้น เกือบทั้งหมดสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะโมเดล Sora ของ OpenAI แม้ภายหลังเจ้าตัวจะออกมายอมรับว่าภาพทั้งหมดเป็น AI แต่การเผยแพร่คลิปดังกล่าวก็ได้สร้างความสับสนและเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการใช้ Deepfake ในทางการเมือง
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. เพจ "Cofact โคแฟค" เพจที่เกี่ยวกับการป้องกัน “ข่าวลวง” ออกมาเปิดเผตเรื่องราวของคลิปผู้ช่วย สส.เพื่อไทย ยืนแช่น้ำท่วมหาดใหญ่ เรียกร้อง ปชน.ตรวจสอบรัฐบาลอนุทิน เป็นคลิปที่สร้างจาก Ai โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"เนื้อหาที่ตรวจสอบคลิปผู้ช่วย สส. ยืนแช่น้ำท่วมที่หาดใหญ่เรียกร้องพรรคประชาชนตรวจสอบรัฐบาลอนุทิน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นคลิปที่สร้างจากเอไอ โดยมีบางส่วนที่เป็นภาพจริง
เนื้อหาโดยสรุป คลิป "น้ำท่วมหาดใหญ่ น้ําท่วมภาคใต้ พรรคประชาชนตรวจสอบรัฐบาลอนุทิน หรือยัง " ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 68 บนบัญชีเฟซบุ๊กและ X ของนายชีพธรรม คำวิเศษณ์ ซึ่งระบุในโปรไฟล์ของตัวเองว่าเป็นผู้ช่วยนายสุธรรม แสงประทุม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.)
ในคลิปความยาว 15 วินาที มีภาพนายชีพธรรมพูดว่า "ผมยืนอยู่กลางน้ำท่วมกลางเมืองหาดใหญ่เลยครับ น้ำสูงเกือบถึงเอว บ้านร้านค้าปิดกันหมด คนต้องอพยพขึ้นเรือแบบนี้กันทั้งเมือง พี่น้องประชาชนเดือดร้อนขนาดไหน ภาพมันชัดหมดแล้ว" และถามหาความรับผิดชอบจากพรรคประชาชนว่าได้ตรวจสอบรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล เกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างไรบ้าง
โคแฟคตรวจสอบ ภาพเกือบทั้งหมดในคลิปนี้สร้างจาก Sora ซึ่งเป็นโมเดลเอไอของ OpenAI เจ้าของเดียวกันกับ ChatGPT สังเกตได้จากโลโกและชื่อแอปพลิเคชันที่ปรากฏอย่างชัดเจนตลอดทั้งคลิป รวมถึงยังพบความผิดปกติหลายจุด เช่น ป้ายชื่อร้านค้าในเมืองเป็นกลุ่มคำที่ไม่มีความหมาย ป้ายกระทรวงสาธารณสุขที่สะกดผิดทั้งภาษาอังกฤษและไทย ครุฑสีทองหน้าอาคารที่มีลักษณะต่างกับตราครุฑของจริง และระดับน้ำท่วมที่ไม่สอดคล้องกันโดยเปรียบเทียบจากคำบรรยายว่า "น้ำท่วมเกือบถึงเอว" แต่บริเวณพื้นหลังน้ำท่วมสูงแค่ระดับข้อเท้า
อย่างไรก็ตามมีบางส่วนของคลิปที่ใช้ภาพจริง เช่น ช่วงที่นายชีพธรรมนั่งพูดอยู่ในห้อง
สำหรับประเด็นที่เสียงในคลิปตั้งคำถามพรรคประชาชน (ปชน.) ว่าได้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอนุทินเกี่ยวกับการจัดการน้ำท่วมหรือยัง รายการ "กรรมกรข่าว คุยนอกจอ" ออกอากาศสดบนช่องยูทูบ "สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว" ในวันที่ 2 ธ.ค. สัมภาษณ์นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้า ปชน. ขณะลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในประเด็นว่าความโกลาหลในการรับมือวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ร้ายแรงพอที่พรรคประชาชนจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่าทั้ง ปชน. และ พท. มีคะแนนเสียงเพียงพอที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ตนมองว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดขณะนี้คือความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา จึงไม่อยากนำเงื่อนไขทางการเมืองอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นตัวกำหนด และอยากให้วาระเร่งด่วนอย่างวิกฤตน้ำท่วมได้รับการแก้ไขก่อน
UPDATE 3 ธ.ค. 2568 เวลา 09.10 น.
หลังจากโคแฟคเผยแพร่โพสต์นี้ นายชีพธรรมชี้แจงเป็นข้อความในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า ภาพทั้งหมดในคลิปสร้างจาก AI รวมทั้งภาพที่เขานั่งพูดหน้ากล้องในห้องด้วย "