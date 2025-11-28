ตร.ภ.9 สั่งล่าด่วน! แก๊งขนเบียร์นับร้อยลังจากตู้คอนเทนเนอร์กลางเมืองหาดใหญ่ ชี้ผิดกฎหมายซ้ำเติมวิกฤต

ผบช.ภ.9 สั่งการชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่หาดใหญ่ หลังโซเชียลแชร์คลิปประชาชนจำนวนมากแห่ขนเบียร์จากตู้คอนเทนเนอร์ที่จอดอยู่กลางเมืองหลังน้ำลด ลั่นเป็นการกระทำอุกอาจ ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน และซ้ำเติมวิกฤตน้ำท่วม
ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ที่ยังไม่ทันคลี่คลายดี ล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์อุกอาจที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อเพจดัง "เจ๊ม้อย v+" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพประชาชนจำนวนมาก กำลัง แห่เข้าไปขนเบียร์ นับร้อยลัง ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ที่จอดอยู่บริเวณโชคสมานคุณ เขต 8 กลางเมืองหาดใหญ่ หลังมวลน้ำลดระดับลง
ล่าสุด วันนี้ (28 พ.ย.) มีรายงานว่า พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (ผบช.ภ.9) ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยด่วนที่สุด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เน้นย้ำว่า การกระทำที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการกระทำที่ ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน และเป็นการกระทำที่ อุกอาจ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ซ้ำเติมวิกฤตความเดือดร้อนที่ประชาชนกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้สาธารณชนทราบต่อไป