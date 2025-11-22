“อนุทิน” ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ให้กำลังใจประชาชน-มอบถุงยังชีพ ลั่นไม่ทิ้งแน่นอน คาด 3-4 วัน น้ำลด

นายกฯ ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ให้กำลังใจประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาเดือดร้อน ลั่นไม่ทิ้งแน่นอน คาด 3-4 วัน น้ำลดระดับ
เวลา 17.17 น. วันที่ 22 พ.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อม นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา และคณะ ขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ที่ประสบปัญหาบริเวณสี่แยกโรงปูน (บิ๊กซี) โดยระหว่างทางนายกรัฐมนตรีได้สอบถามประชาชนที่ติดอยู่ข้างทาง ถึงความเป็นอยู่และอาหารการกินเป็นระยะ พร้อมกับแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งประชาชนต้องการเป็นอย่างมาก และจังหวะหนึ่งประชาชนตะโกนถามว่านึกว่านายกรัฐมนตรี จะไม่มาเยี่ยมแล้ว โดย นายกฯ กล่าวตอบไม่ทิ้งแน่นอน และช่วงหนึ่งได้หยุดรถลงไปพบกับครอบครัวที่กำลังนำผู้ป่วยติดเตียงไปรักษา และประสานสั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนำทางให้ถึงโรงพยาบาล
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ว่า ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถึงการแจกอาหารและน้ำดื่ม รวมถึงสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และสั่งการให้ตั้งศูนย์อพยพเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยประเมินว่า ประมาณ 3-4 วัน น้ำจะลดระดับ
นอกจากนั้น เน้นย้ำเรื่องการจัดหาอาหาร และเครื่องดื่มให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นอาหารปรุงสำเร็จ สามารถรับประทานได้ทันที เพื่อแจกจ่ายอย่างทั่วถึง เพราะเรามีประสบการณ์มาตั้งแต่สมัยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ และสั่งระดมตั้งโรงครัวผลิตอาหารกล่อง แจกให้ครบทุกมื้อ และจัดทีมตระเวนเพื่อเคลื่อนย้ายประชาชนที่ติดอยู่บ้านเรือนออก ไปที่ศูนย์พักพิง