ผบ.ตร.เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ กำชับตำรวจทุกหน่วยช่วยปชช.ทันที

ผบ.ตร. ห่วงใยน้ำภาคท่วมใต้ สั่งตำรวจทุกหน่วยช่วยประชาชนเต็มกำลัง เกาะติดสถานการณ์แบบ Real Time เปิดสายด่วน 191 รับแจ้งเหตุ 24 ชม.
วันนี้ (23 พ.ย.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทุกพื้นที่ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในทุกวัน พร้อมสั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยบูรณาการกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอสั่งการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 9 รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างซึ่งปัจจุบันประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกการจราจร หากจุดใดเป็นจุดเสี่ยงหรืออาจทำให้เกิดอันตราย จะปิดการจราจรเด็ดขาด พร้อมจัดทำสัญลักษณ์แจ้งเตือนให้เห็นเด่นชัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกระทบต่อการจราจร จะจัดทำแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือแก้ปัญหาจราจรและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ พร้อมกันนี้ ทุกสถานีตำรวจได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นซ้ำเติมประชาชน รวมทั้งจัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมออกช่วยเหลือประชาชนทันที นอกจากนี้ ให้จัดชุดตำรวจจิตอาสาเข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประสบภัย โดยประสานงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อบูรณาการทรัพยากรร่วมกันและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเกาะติดสถานการณ์แบบ real time พร้อมเน้นย้ำให้หัวหน้าสถานีตำรวจกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกนาย ให้บริการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถและต้องตรวจความพร้อม ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำรวจพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังในทุกสถานการณ์