เริ่มสร้างแล้ว! ถนนสาย ค2-1 และ ค2-2 ผังเมืองแม่สอด ปรับพื้นที่งานคืบกว่า 6% คาดเสร็จปี 70 แก้รถติดเขตเมือง

กรมทางหลวงชนบทเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างถนนสาย ค2-1 และ ค2-2 ผังเมืองแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ผลงานกว่า 6% แล้ว คาดเสร็จในปี 70 รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต แก้ปัญหาจราจรระยะยาว และให้ประชาชนมีส่วนร่วมก่อนก่อสร้างให้ตรงความต้องการมากที่สุด
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ค2-1 และ ค2-2 ผังเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตอำเภอแม่สอด ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่ง การท่องเที่ยว และเป็นการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย ด้านพาณิชยกรรมพื้นที่บริเวณโดยรอบให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 6 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ บดอัดดินเดิม และงานถมคันทาง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570
สำหรับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นจุดศูนย์กลางที่มีการส่งออกด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ทช.จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในเขตชุมชนเมือง รวมไปถึงการกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสวยงาม สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ค2-1 และ ค2-2 ผังเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3050 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 130 (ทล.130) ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางในอำเภอแม่สอดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 619.750 ล้านบาท แบ่งออกได้ดังนี้
1. ถนนสาย ค2-1 จะเริ่มก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+077 ระยะทาง 4.077 กิโลเมตร เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยุบร่อง พร้อมไหล่ทาง และเขตทางทั่วไปกว้าง 40 เมตร
2. ถนนสาย ค2-2 จะเริ่มก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+554 ระยะทาง 3.554 กิโลเมตร เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยก พร้อมไหล่ทาง และเขตทางทั่วไปกว้าง 30 เมตร
3. สะพานกลับรถ จำนวน 1 แห่ง บน ทล.130 บริเวณ กม.ที่ 12+550 ขนาด 1 ช่องจราจร ความยาวรวม 396 เมตร
4. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ค2-1 จำนวน 3 แห่ง
5. งานระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทช.ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง ทช. ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน โดยได้มีการนำเสนอความเป็นมา ลักษณะของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย