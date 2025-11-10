คืบหน้า 45% ขยาย 4 เลนถนน”อย.3046” จ.อยุธยา กว่า 7 กม.งบ 600ล้านบาท เสร็จปี 70 แก้รถติดเชื่อม”วังน้อย -บางปะอิน”

กรมทางหลวงชนบท ขยาย 4 เลน ถนนสาย อย.3046 จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 7.2 กม. งบกว่า 600 ล้านบาท คืบหน้าแล้ว 45% คาดเสร็จปี 2570 แก้รถติดเชื่อม อ.วังน้อย - อ.บางปะอิน สะดวก
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย อย.3046 แยก ทล.309 - บ้านตลิ่งชัน อำเภอวังน้อย, บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 45% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างผิวจราจร งานรอยต่อคอนกรีต งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน งานคอนกรีตกันรถ และงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2570 ต่อไป
โครงการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย อย.3046 เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรทั้งรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุกขนาดใหญ่ สัญจรมากกว่า 12,000 คันต่อวัน ส่งผลให้ถนนมีสภาพชำรุดทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ประกอบกับเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมกันระหว่างอำเภอวังน้อยกับอำเภอบางปะอินเข้าด้วยกัน โดยมีจุดเริ่มต้นของสายทางเชื่อมต่อกับ ทล.309 และจุดสิ้นสุดสายทางบรรจบ ทล.3056 ซึ่งปัจจุบันเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร มีช่องจราจรที่คับแคบ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 619.600 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 7+250 ระยะทาง 7.250 กิโลเมตร โดยทำการก่อสร้างขยายถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีไหล่ทาง พร้อมก่อสร้างสะพานกลับรถ 4 แห่ง และสะพานข้ามคลอง 1 แห่ง มีการทำระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง
ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางระหว่างอำเภอได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและสินค้าเชิงอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย