ทช.ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ลุยปักแนวสร้างถนน”รย.2015 และ รย.3013” จ.ระยอง คาดเสร็จปี 70

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทางหลวงชนบท ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกร่วมมือ 3 ฝ่ายเตรียมก่อสร้างถนนสาย รย.2015 และ ถนนสาย รย.3013 จ.ระยอง งบรวม 894 ล้านบาท ลุยสำรวจแนวเส้นทางติดตั้งป้ายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย คาดเสร็จปี 70

นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช. ได้เตรียมเดินหน้าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 11.465 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 446.535 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทางรวม 16.460 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 448.400 ล้านบาท โดยทั้งสองโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2570


ซึ่งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ทช. ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ/เอกชน รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินงานทั้งสองโครงการ เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) ระหว่าง ทช. ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน โดยมีนายอภิชาต เงินท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เป็นผู้แทนภาคประชาชนในการลงนามครั้งนี้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


สำหรับในการประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอ ความเป็นมา ลักษณะของโครงการ แนวทางในการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้มีการตอบข้อซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน โดยประชาชนในพื้นที่ต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างในจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดอุบัติเหตุและความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรก่อน

ทั้งนี้ ในส่วนของ ทช. ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของผิวจราจร ตรวจสอบระบบระบายน้ำ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างของถนนเดิม เพื่อดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งมีการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางอีกด้วย





