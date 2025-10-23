xs
ทช.เตรียมสร้าง ถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมือง”หนองคาย”คาดเสร็จปี 71 แก้รถติด รับตัวเมืองขยาย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทางหลวงชนบท เตรียมก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย งบ 675 ล้านบาท คาดเสร็จปี 71 เชื่อมโยงโครงข่ายทางถนน แก้รถติด รองรับการขยายตัวของเมือง

นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันทช.เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 675.968 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2571

ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางถนนให้สมบูรณ์ เพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่งในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง ลดระยะเวลาในการเดินทาง รองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาของจังหวัดหนองคาย

สำหรับ จังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทช. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับการเดินทางให้เชื่อมโยงโครงข่ายทั้งทางบกและทางรางให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในอนาคตกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางหนองคาย - นครราชสีมา - ท่าเรือแหลมฉบัง


สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายนี้ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 เชื่อมต่อกับ ทล.233 กม.ที่ 4+985 และไปสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 2+811 เชื่อมต่อกับ ทล.243 กม.ที่ 1+990 รวมระยะทางโครงการ 2.811 กิโลเมตร โดยจะก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ ) ความกว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร แบ่งทิศทางด้วยเกาะกลางถนนแบบยก
กว้าง 2 เมตร ทางเท้ากว้าง 4.50 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และกำแพงกันดิน

นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป - กลับ จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 395 เมตร อีกด้วย







