สร้างแล้ว 31%!ทางลอดแยกศูนย์ราชการ สาย ชร.1023 จ.เชียงราย คาดเสร็จปี 70 แก้รถติดหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

กรมทางหลวงชนบท เผยก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณทางแยกศูนย์ราชการ สาย ชร.1023 อ.เมือง จ.เชียงราย งบกว่า 849 ล้านบาท คืบหน้า 31% คาดเสร็จปี 70 ช่วยแก้รถติดหน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ยกระดับการคมนาคมหนุนเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยว ภาคเหนือตอนบน
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณทางแยกศูนย์ราชการ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 31 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างทางลอดและทำผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยโครงการฯคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570
สำหรับการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ยกระดับเศรษฐกิจการค้าการขนส่งและการท่องเที่ยว ส่งเสริมระบบการคมนาคมของท่าอากาศยาน ให้การเดินทางเชื่อมโยงในทุกมิติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกบนถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 (คอขวด) หน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงแล้ว ยังสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตอย่างยั่งยืนอีกด้วย
โดยจะก่อสร้างเป็นอุโมงค์ลอดทางแยก มีขนาด 4 ช่องจราจรไป - กลับ ความยาว 425.50 เมตร พร้อมงานปรับปรุงขยายสะพานข้ามแม่น้ำกก ให้มีช่องจราจรกว้างขึ้นตลอดความยาว 410 เมตร และงานปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการบนถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 รวมไปถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสาธารณูปโภคอื่น ๆ รวมระยะทางดำเนินการทั้งสิ้น 1.635 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 849.800 ล้านบาท
นอกจากนี้ ทช.ได้กำชับไปยังผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในเรื่องความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง โดยให้ทำการติดตั้งป้ายเตือนป้ายลดความเร็ว ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ สิ่งอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่