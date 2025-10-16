แก้เข้าผิดเลน! กทพ.ติดตั้งเสาล้มลุกหน้าด่านดินแดงแยกช่อง Easy Pass-เงินสด

กทพ.ติดตั้งเสาล้มลุกบริเวณหน้าด่านฯ ดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อแก้ปัญหารถในช่องจ่ายเงินสดมาเบียดแทรกรถผู้ใช้บริการที่จะเข้าช่อง Easy Pass
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.ได้ดำเนินการปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่องทางที่ 9 และ 10 จากช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) เปลี่ยนเป็นช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ ดินแดง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2568
ทั้งนี้ พบว่ามีผู้ใช้ทางพิเศษบางส่วนเข้าช่องทางผิด แล้วมาตัดกระแสจราจรที่บริเวณหน้าด่านฯ เพื่อจะเข้าช่องเก็บค่าผ่านทางฯ แบบเงินสด (MTC) จึงทำให้เกิดการจราจรติดขัด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
กทพ.จึงได้ดำเนินการติดตั้งเสาล้มลุกบริเวณหน้าด่านฯ ดินแดง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระหว่างช่องที่ 4 และช่องที่ 5 เป็นระยะทาง 65 เมตร ระยะห่างแต่ละเสา 1 เมตร ตามแนวเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง Cheron Hatching สีฟ้า โดยเว้นระยะเสาต้นแรกจากตุ้มหน้าด่านฯ เป็นระยะทาง 5 เมตร เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดท้ายแถวคอยของรถในช่องเงินสดมาเบียดแทรกรถผู้ใช้บริการที่จะเข้าช่อง Easy Pass