นายกฯจ่อลงหาดใหญ่ดูน้ำท่วมหวังFollow up ระดมอาหารช่วยจุดติดค้างคาด 2-3 วันดีขึ้น เฝ้าจชต.อาจน้ำเพิ่ม

"อนุทิน" จ่อบิน หาดใหญ่ บ่ายนี้ติดตามน้ำท่วมใต้ หวัง Follow up สถานการณ์รวดเร็ว หลังมอนิเตอร์จนดึก เร่งระดมอาหารช่วยชาวบ้านติดค้างในพื้นที่ท่วมสูง คาด 2-3 วันจะดีขึ้น พร้อมเฝ้า 3 จชต.อาจมีน้ำเพิ่ม สั่งผู้ว่าเร่งสำรวจ เตรียมเยียวยา ครัวเรือนละ 9,000 บาท
วันนี้ (23พ.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น.นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ว่า ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 3 จังหวัด หนักๆเป็นที่ จ.พัทลุง และที่จ.สงขลา แต่อาจจะมีสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปีนี้ที่อ.หาดใหญ่ หนักเป็นพิเศษ เนื่องจากมีปริมาณน้ำหนักเข้ามา ในขณะนี้มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงไปบัญชาการในพื้นที่และตนเองได้ไปช่วงบ่ายวานนี้ 22 พ.ย. ได้เห็นสถานการณ์หน้างาน ตอนนี้เราได้จัดให้มีการเตรียมเรื่องศูนย์อพยพ สำหรับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำ ซึ่งจะไม่เหมือนภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบน ตรงนั้นน้ำจะขังเพราะไม่มีที่ไป แต่ในส่วนของภาคใต้ อย่างน้อยมีการระบายของน้ำ ลงสู่ทะเลได้ ถ้าไม่มีปริมาณน้ำฝน พายุ เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน โดยพายุลูกใหญ่ๆน่าจะมีวันสองวันและน่าจะหมดแล้ว
ส่วนเรื่องความช่วยเหลือตนได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทำการสำรวจจำนวนครอบครัว ผู้ประสบภัย เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันที เพราะเราได้เตรียมการและรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมีสภาวะน้ำท่วมแบบนี้ ก็จะเร่งให้การช่วยเหลือ โดยในส่วนที่รัฐบาลจะทำ คือการเยียวยา ซึ่งดูจากสภาพแล้วเข้าหลักเกณฑ์หมด หลังคาเรือนละ 9,000 บาท ตรงนี้เราจะเร่งดำเนินการ โดยไม่ต้องรอเป็นเดือน
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า รื่องการประกอบอาหาร เมื่อน้ำเข้ามาแบบนี้ทำให้ไฟดับ จำนวนผู้คนที่ตกค้างในโรงแรม โดยทางสภาหอการค้า ได้ไปประชุมคนเป็นร้อยเป็นพัน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ ก็ประชุมไม่ได้ บางส่วนเช่าเหมาลำเครื่องบินเดินทางกลับ แต่บางส่วนตกค้างซึ่งอาหารไม่พอก็ต้องเริ่มรายการที่จะนำอาหารเข้าไปแจกจ่าย ทั้งคนที่มาท่องเที่ยว และชาวบ้านที่ติดในพื้นที่น้ำท่วม
"วันนี้คงมีการระดมเป็นอันมาก โดยได้สั่งการให้ดำเนินการ ถ้ามีเวลาผมจะลงไปอีกบ่ายนี้เพราะต้องไปติดตามและเห็นกับตาถึงจะสั่งการได้ถูกและให้เกิดการตื่นตัว ซึ่งผมก็เข้าใจระบบโดยต้องขอบคุณนายพิพัฒน์ ร้อยเอกธรรมนัสและ นายธนกรวังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเกิดเหตุก็ลงไปในพื้นที่รวมนางศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็อยู่ในพื้นที่ตลอดและสส.ก็ได้ประสานงานกันช่วยชาวบ้านอย่างขันแข็ง" นายกรัฐมนตรี กล่าง
ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ภาคใต้มีคลองที่ไว้สำหรับระบายน้ำลงสู่ทะเล แต่ปริมาณน้ำที่มามากเกินการ จึงทำให้เกิดเหตุแบบนี้ ซึ่งจะไม่เหมือนภาคกลางตอนบน ซึ่งตรงนี้เราได้เร่งทำเรื่องฟลัดเวย์ทางระบายน้ำต่างๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของกรมชลประทานอยู่แล้ว แต่ในส่วนของภาคใต้ต้องไปหาวิธีดูจะทำอย่างไร เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เพราะทางออกทะเลของภาคใต้มีแทบทุกจังหวัด ยกเว้นที่ อ.หาดใหญ่เป็นพื้นที่ต่ำ จึงเป็นแอ่ง แต่ตรง จ.สงขลา อ.เมืองไม่ท่วม จะหนักตรงหาดใหญ่ ซึ่งต้องหาวิธีแก้ไข จริงๆแล้วคลองระบายน้ำคลอง ร.1 ของกรมชลประทานใหญ่มากเหมือนเป็นแม่น้ำ แต่ปริมาณน้ำหนักมาก จึงทำให้คลองล้นตลิ่ง ซึ่งก็ต้องกาวิธีแก้ไขหา จะมีการเพิ่ม ทางระบายของน้ำอย่างไรได้บ้าง วานนี้ 22 พ.ย.นี้กรมชลประทาน อธิบดีกรมป้องกันสาธารณภัย อธิบดีกรมการปกครอง ก็อยู่ในพื้นที่การขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเป็นเขตประสบภัยทั้งหมด ฉะนั้นตอนนี้เรื่องของงบประมาณการสั่งการเป็นแบบบูรณาการผู้ว่าสั่งได้ทันที
เมื่อถามว่า มีการประเมินหรือไม่น้ำจะลดในเวลากี่วัน นายอนุทินกล่าวว่า ได้รับแจ้งขอเวลา 3-4 วัน เมื่อคืนตนก็ได้คุยกับอธิบดีชลประทานจนดึก โดยหารือบอกว่าฝนจะมาช่วงนี้และเมื่อคืนนี้น่าจะหนักที่สุดแล้ว น้ำก็อยู่ในสภาพค่อยๆระบายลงไป ถ้าไม่มีอะไรเติมมา ซึ่งตนก็กังวล เห็นมีข่าวบอกว่าจะมีน้ำหลากมาแถว อ.สะเดาอีก ซึ่งตรงนั้นน่าจะบริหารจัดการได้ ถ้าไม่มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น เดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวเผื่อจะลงไป Follow up เพื่อจะได้รวดเดียวจบ