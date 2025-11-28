ผบ.ตร.เผยปมเด้ง "ผกก.หาดใหญ่" ชี้ ขาดภาวะผู้นำ ไม่อยู่ในพื้นที่หลายวัน ปล่อยลูกน้องติดน้ำท่วม ไร้อาหาร

ผบ.ตร.เผยเหตุสั่งย้ายขาด "ผกก.สภ.หาดใหญ่" เหตุขาดภาวะผู้นำ ไม่อยู่ในพื้นที่ขณะเกิดเหตุน้ำท่วม ปล่อยลูกน้องติดน้ำท่วม 3 เมตรไร้อาหาร จ่อพิจารณาลดโทษหากมีหลักฐานทำงานจริง
วันนี้ (28 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) กล่าวถึงกรณีมีคำสั่งให้พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม
ผกก.สภ.หาดใหญ่ ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดยขาดจากบังคับบัญชาตำแหน่งเดิม ว่า จากการที่ตนเองลงพื้นที่ จากปากทางถนนเพชรเกษมไปที่สภ.หาดใหญ่ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง พบว่า มีความบกพร่องเรื่องภาวะผู้นำและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ในวันที่ลงพื้นที่นั้น เมื่อไปถึงพื้นที่กลับพบว่าผกก.สภ.หาดใหญ่ ไม่อยู่ในพื้นที่ และยังไปอยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม จึงมองว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ เนื่องจากว่าผู้ใต้บังคับบัญชายังติดอยู่บนแฟลตตำรวจ น้ำท่วมสูงกว่า 3 เมตร ไม่สามารถลงมาด้านล่างได้ รวมถึงไม่มีอาหารกิน ซึ่งวันดังกล่าวตนได้เตรียมอาหารไว้แล้ว 2 ลำเรือ แจกจ่ายประชาชนระหว่างทางหมด จึงต้องสั่งการให้เตรียมอาหารให้เพียงพอกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าหากตนไม่ไป ผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้กินข้าวหรือไม่ ถึงแม้ว่าผกก.สภ.หาดใหญ่ อาจจะทำงานในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม แต่ก็มองว่าควรจะใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากกว่านี้
ส่วน ผกก.สภ.หาดใหญ่ ไม่อยู่ในพื้นตั้งแต่วันไหนนั้น พล.ต.อ.กิติ์รัฐ กล่าวว่า ตอนนี้ได้สั่งการให้พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ให้ตรวจสอบว่าผกก.สภ.หาดใหญ่ ออกจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อใด แต่เบื้องต้นได้รับรายงานทางวาจา ว่า ผกก.สภ.หาดใหญ่ ไม่อยู่หลายวันแล้ว แต่เพื่อให้ความเป็นธรรมก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ และเข้ามาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง ก็จะมีการลงโทษไปตามข้อเท็จจริง แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ให้ ผกก.สภ.หาดใหญ่ ชี้แจงเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบ