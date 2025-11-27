ผบ.ตร.สั่งคุมเข้มศูนย์พักพิง ป้องกันอาชญากรรมซ้ำเติม เร่งอพยพปชช.ตกค้าง ส่งถุงยังชีพช่วย

ผบ.ตร.กำชับตำรวจภูธรภาค 9 เพิ่มความเข้มดูแลความปลอดภัยศูนย์พักพิง และพื้นที่น้ำท่วม ระดมกำลังร่วมกับตำรวจน้ำ-ตำรวจตระเวนชายแดน ช่วยประชาชนที่ยังติดค้าง เร่งส่งอาหาร น้ำดื่ม
วันนี้ (27 พ.ย.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อ.หาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่ง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่และวางแนวทางการดูแลพี่น้องประชาชน โดยให้ตำรวจภูธรภาค 9 เป็นหน่วยหลักในการดำเนินการ กำชับเรื่องการช่วยเหลือเร่งอพยพผู้ที่ยังติดในที่พัก และการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งที่อาศัยอยู่ในบ้าน และศูนย์พักพิง
ล่าสุด พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้สั่งการให้ตำรวจพื้นที่จัดกำลังดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะที่ศูนย์พักพิง ให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจุดดูแลความปลอดภัยเข้ม เพื่อป้องกันอาชญากรรมและการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบภัย ที่ต้องอพยพมาพักอาศัย กำชับไม่ให้เกิดอาชญากรรมและเหตุร้ายในศูนย์พักพิงโดยเด็ดขาด และออกตรวจตราพื้นที่ที่น้ำท่วมประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือน หรือในพื้นที่ที่ประชาชนยังคงอาศัยในที่พัก เพื่อป้องกันการลักทรัพย์และฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่น้ำเริ่มลดระดับลง โดยในส่วนของการอพยพนั้น ยังมีบางจุดที่ระดับน้ำยังท่วมสูงเข้าถึงลำบาก ขณะนี้ทั้งตำรวจตะเวนชายแดน และตำรวจน้ำ เข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยประชาชนที่ยังติดค้าง
ทั้งนี้ ขณะนี้ในหลายพื้นที่ของ อ.หาดใหญ่ ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว แต่ยังมีหลายจุดที่ประชาชนยังขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดส่งถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่ม เข้าไปถึงในจุดที่ขาดแคลนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชน โดยมีโรงครัวชั่วคราวของตำรวจจัดทำข้าวกล่องวันละมากกว่า 1,500 กล่อง ส่งเข้าพื้นที่แต่ยังไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม หลายภาคส่วนช่วยกันจัดทำและส่งให้ผู้ประสบภัย ขณะเดียวกันถนนบางสายในหาดใหญ่ใช้การได้แล้วหลังน้ำลด แต่มีรถจอดคา และเศษสิ่งของกีดขวาง ถนนชำรุด วันนี้ตำรวจภูธรภาค 9 ระดมตำรวจลงพื้นที่จัดการรถและของที่กีดขวาง เพื่อเปิดการจราจรถนนเพชรเกษม
นอกจากนี้ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลในพื้นที่ และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ พร้อมด้วยบุคลากรจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สนับสนุนในกระบวนการตรวจพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ทางโรงพยาบาลตำรวจได้จัดส่งบุคลากรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง