เด้ง! ผกก.หาดใหญ่ ช่วยราชการ ศปก.ภ.จว.สงขลา มีผลทันที

ผบก.ภ.จว.สงขลา เซ็นคำสั่งย้ายขาด "ผกก.สภ.หาดใหญ่" ช่วยราชการ ศปก.ภ.จว.สงขลา มีผลทันที 27 พ.ย. 68
วันนี้ (27 พ.ย.) พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทน
ใจความว่า ด้วยเหตุผลความจำเป็น เพื่อความเหมาะสม และให้การบริหารราชการของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความความในมาตรา 67 มาตรา 68 (5) มาตรา 96 และมาตรา 105 (4) แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ข้อ 6 (2) ข้อ 9 (3) จึงสั่งการ ดังนี้
1. ให้ พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผกก.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ช่วยราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดยขาดจากบังคับบัญชาทางตำแหน่งเดิม
2. ให้ พ.ต.อ. สุวโรจน์ ลุนหวิทยานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทน ผกก.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากหน้าที่เดิม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง