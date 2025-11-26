"หมอเจษฎ์" ชี้ 3 ปัจจัยมหาภัยซ้ำเติม “หาดใหญ่” กลายเป็นคอขวดรับน้ำ น้ำจากมาเลย์-ฝนซ้ำ-ทะเลหนุน

นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รอง ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดปมวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ เผยมาจาก 3 ปัจจัยหลัก น้ำจากมาเลย์-ฝนซ้ำ-ทะเลหนุน
วันนี้ (26 พ.ย.) เฟซบุ๊ก “หมอเจด” หรือ นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์ภาพสะพานข้ามคลอง ร.1 ถนนศรีภูตัดใหม่ และ สะพานหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นภาพสุดสะเทือนใจเผยให้เห็นน้ำขึ้นสูงจนปริ่มท่วมรถยนต์บนสะพานแล้ว
ทางเพจระบุข้อความว่า “จากข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 7:00น
ทุกเหตุการณ์ "มีความเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่" โดยหาดใหญ่เปรียบเสมือน "คอขวด" ที่ต้องรับศึกหนักจากทุกทิศทาง
1. ศึกทางไกล (ต้นน้ำ): มาเลเซีย และ สะเดา คือ "ก้อนน้ำยักษ์"
ความเชื่อมโยง: น้ำไม่ได้มีพาสปอร์ตครับ มันข้ามประเทศได้เลย ฝนที่ตกหนักในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย (ติดชายแดนไทย) จะไหลลงสู่ที่ต่ำตามธรรมชาติ เข้าสู่ อ.สะเดา
ผลกระทบ: อ.สะเดา เป็นด่านหน้า (ต้นน้ำ) ของ คลองอู่ตะเภา ซึ่งคลองนี้คือเส้นเลือดใหญ่ที่ไหลผ่ากลางเมืองหาดใหญ่ เมื่อสะเดาท่วมหนัก มวลน้ำก้อนมหึมานี้จะเดินทางตามแรงโน้มถ่วงมุ่งหน้าลงมาที่หาดใหญ่ (ซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ) เพื่อจะออกสู่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรอบแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
2. ศึกในบ้าน (กลางน้ำ): ฝนตก 60% และ แก้มลิงล้น คือ "น้ำเติม"
ความเชื่อมโยง ในขณะที่รอน้ำเหนือจากสะเดา ฝนที่ตกในพื้นที่หาดใหญ่เอง ก็เติมน้ำลงในระบบระบายน้ำตลอดเวลา
ผลกระทบ อ่างเก็บน้ำแก้มลิง (เช่น แก้มลิง ม.อ. หรือ แก้มลิงคลองเรียน) มีหน้าที่ชะลอน้ำ แต่เมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกินความจุ น้ำจึง "ล้นสปิลเวย์" (Spillway) ออกมาสมทบกับน้ำในคลองระบายน้ำหลัก ทำให้ระดับน้ำในเมืองพุ่งสูงขึ้นรวดเร็ว เพราะไม่มีพื้นที่ว่างให้พักน้ำแล้ว ล่าสุดสะพานข้าม ร.1 หรือ สะพานหาดใหญ่ในมีโอกาสท่วมมิด โดยดูจากรถที่จอดบนสะพานสูงสุด
3. ศึกปลายทาง (ปลายน้ำ): น้ำทะเลหนุน คือ "ฝาปิด"
ปลายทางของน้ำทั้งหมดต้องระบายลงสู่ "ทะเลสาบสงขลา" และออกสู่อ่าวไทย แต่ธรรมชาติช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง
ผลกระทบ น้ำทะเลที่หนุนสูงเปรียบเสมือน "กำแพงน้ำ" ที่ดันปากแม่น้ำไว้ ทำให้น้ำจากหาดใหญ่ระบายออกได้ช้ามาก (เหมือนเราพยายามเทน้ำออกจากขวด แต่มีคนเอามืออุดปากขวดไว้) ทำให้เกิดภาวะ
"น้ำเอ่อล้นตลิ่ง" ย้อนกลับเข้ามาในเมือง
สรุปภาพรวม 26 พฤศจิกายน68 7:00น
สถานการณ์ตอนนี้คือ "บนเติม-ล่างดัน" ครับ
1. น้ำเหนือ (สะเดา/มาเลย์) ไหลลงมาเติมเรื่อยๆ
2. น้ำฝน (ในพื้นที่) เติมซ้ำลงไปอีกจนแก้มลิงรับไม่ไหว
3. น้ำทะเล (ปากอ่าว) ดันไว้ไม่ให้ออก
ความคาดหวังตอนนี้คงต้องมาจากทั้งรัฐบาลที่เป็นหลัก และทีมเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชน จิตอาสาทุกคนที่ออกมาช่วยกันครับ“