“ธรรมนัส”ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ สั่งเร่งระบายลงทะเลสาบสงขลา พร้อมตั้งโรงครัวดูแล ปชช.กว่า 1 หมื่นชีวิต

“ธรรมนัส”ลุยแก้วิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ สั่งเร่งระบายน้ำลงทะเลสาบสงขลา พร้อมตั้งโรงครัวดูแลประชาชนกว่าหมื่นชีวิต - สัตว์เลี้ยงไม่ให้ขาดอาหาร ย้ำนายกฯ อนุทิน ไม่ทอดทิ้งประชาชน
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2568 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา หลังพื้นที่เผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้มวลน้ำจากเขาคอหงส์ รวมถึงน้ำจากคลองสามสิบเมตรและคลองสายอื่น ๆ ไหลเข้าท่วมถนนทุกสายใจกลางเมือง โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจชั้นใน ร้านค้า บ้านเรือน และชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบวงกว้าง
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ช่วงหนึ่งว่า ขณะนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์การระบายน้ำน่าจะช่วยให้สภาพความเดือดร้อนของชาวหาดใหญ่ไม่เลวร้ายมากไปกว่านี้ และคาดว่าน้ำจะเริ่มลดระดับลงเรื่อย ๆ ทั้งนี้ได้รับรายงานจากนายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่ว่า ชาวบ้านกว่า 10,000 คนกำลังขาดแคลนอาหาร จึงได้สั่งการกรมชลประทานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งตั้งโรงครัวช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน ต้องแล้วเสร็จภายในเย็นวันนี้
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า วันนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ด้วย และจะมีการประชุมหารือร่วมกัน ส่วนตนลงมาเป็นหน่วยล่วงหน้าเพื่อดูการบริหารจัดการน้ำ โดยยืนยันว่า การระบายน้ำยังเป็นไปตามปกติ แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำยังคงท่วมหลายจุดในพื้นที่
ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวต่อว่า ส่วนสภาพของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก เช่น รร.บ้านคลองหวะ หรือโรงเรียนทวีรัตน์ราษฎร์ตนได้สั่งการไปยัง ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหาร ให้ลงมาช่วยเหลือครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบโดยด่วนแล้ว
“รัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีอนุทิน และผมในฐานะผู้รับคำสั่งดูแลกรมชลประทาน จะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว ในส่วนของสัตว์เลี้ยง ผมได้ประสานกรมปศุสัตว์ให้ดูแลเรื่องอาหารแล้ว ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบต้องมีข้าวกินภายในวันนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่สู้ ๆ และขอยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีไม่ทอดทิ้งพวกท่านอย่างแน่นอน”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ทั้งนี้ ระหว่างการลงพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัส ได้นำเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน พร้อมรถบรรทุก 10 ล้อ ลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก อพยพประชาชนและผู้ป่วยจากจุดน้ำท่วมสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน