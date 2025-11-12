ทะลักทั้งเชียงใหม่-เชียงราย! แค่ไม่กี่วัน ตร.ภาค 5 สกัดยานรก 4 ล็อต กว่า 13 ล้านเม็ด ทั้งซุกเก๋ง-ซ่อนใต้ผลผลิต-ยัดไส้โซฟา

เชียงใหม่ - มหึมามหาศาล ยานรกทะลักเข้าทั้งเชียงใหม่-เชียงราย ล่องผ่านลำปาง-แพร่ จ่อส่งลงภาคกลาง..แค่ไม่กี่วัน ตร.ภาค 5 สกัดได้ 4 ล็อต เผยมีทั้งดัดแปลงเก๋ง-กระบะ-ซุกใต้ผลผลิตทางการเกษตร ยันยัดโซฟาอำพราง ยึดของกลางยาบ้าเบ็ดเสร็จกว่า 13,000,000 เม็ด รวบผู้ต้องหาทั้งคนขน-คนนำทาง รวม 10 ราย
วันนี้ (12 พ.ย.) พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งรอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.จิตร์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พล.ต.ต.พงษ์เดช คำใจสู้ ผบก.ภ.จว.แพร่ และ พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมกับ พล.ท.ชายแดน กฤษณสุวรรณ แม่ทัพน้อยภาคที่ 3 ผู้แทน พล.ท.วรเทพ บุญญะ มทภ.3 และสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 แถลงการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ 4 คดี รวมผู้ต้องหา 10 คน ของกลางยาบ้ารวม 13,468,000 เม็ด
ประกอบด้วย คดีแรก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันตั้งด่านตรวจยาเสพติดบนถนนพหลโยธิน กม.654-655 หมู่15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 68 เวลาประมาณ 19.00 น. พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน กม 4274 ราชบุรี ขับเข้ามายังด่านตรวจ จึงเรียกให้หยุดรถตรวจค้น
พบนายราชันย์เป็นผู้ขับขี่รถคันดังกล่าว และนางสาวมยุรา โดยสารมากับรถ ระหว่างสอบถามทั้งสองคนแสดงอาการมีพิรุธ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอทำการตรวจค้นอย่างละเอียด กระทั่งพบยาบ้า ประมาณ 200,000 เม็ด และอาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก, เครื่องกระสุนปืนขนาด .38 ซูเปอร์ 5 นัด จึงจับกุมทั้งคู่พร้อมตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สบปราบ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
คดีที่ 2 เจ้าหน้าที่ สภ.ห้วยไร่ จ.แพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ ม.2 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ กระทั่ง 04.30 น. วันที่ 10 พ.ย. พบรถต้องสงสัยเป็นรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กธ 3858 เพชรบูรณ์ จึงเรียกตรวจค้นปรากฏว่าคนขับรถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องยนต์พยามหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจฯ จึงทำการไล่ล่าติดตามการจับกุมบุคคลที่ขับรถต้องสงสัย เมื่อไปถึงระยะห่างจากด่านตรวจประมาณ 1 กิโลเมตร พบรถต้องสงสัยจอดทิ้งอยู่ จึงทำการตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าวพบซุกซ่อนยาบ้าในท้ายกระโปรงรถ 698,000 เม็ด
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งได้ทำการติดตามจนสามารถจับกุมตัว นายเจ๊ะดาโอ๊ะ จากนั้นจึงได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยไร่ จ.แพร่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
คดีที่ 3 วันเดียวกัน (10 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.เชียงราย, บก.สส.ภ.5, ศอ.ปส.ภ.5, สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลทางคดี กรณีด่านตรวจยาเสพติด สภ.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมด้วยของกลางยาบ้าประมาณ 10 ล้านเม็ด ซุกซ่อนในตู้ลำโพง เมื่อ 29 มิ.ย. 68
ซึ่งมีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีกจำนวน 4 คน รวมทั้งทราบว่านายกฤชร์ณชัย หรือเท่ เป็นผู้ควบคุมสั่งการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในคดีนี้ และยังคงมีพฤติการณ์สั่งการให้กลุ่มเครือข่ายที่หลบหนีหมายจับอยู่ ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงได้เฝ้าติดตามพฤติการณ์ของนายกฤชร์ณชัย หรือเท่ และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดของนายกฤชร์ณชัย หรือเท่ มาเช่าโกดังสินค้าเพื่อรอรับยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนทวีรัตน์ ม.3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จึงได้ดำเนินการสืบสวนติดตามเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ 9-10 พ.ย. 68 พบความเคลื่อนไหวบุคคลและรถกระบะบรรทุก เข้า-ออกบริเวณโกดังอย่างน่าสงสัย
10 พ.ย. 68 เวลาประมาณ 13.40 น. เจ้าหน้าที่จึงเข้าปิดล้อมตรวจค้นโกดัง พบของกลางยาบ้า 66 กระสอบ รวมประมาณ 10,000,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในโซฟาจำนวน 34 ตัว และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้อีก 4 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งติดตามรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ก 1132 ตาก จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ 5 ได้ จากนั้นจึงได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ยาว จ.เชียงราย ดำเนินคดี
รุ่งขึ้น (11 พ.ย. 68) ยังได้ขยายผลออกหมายจับ นายกฤชร์ณชัย หรือเท่ อายุ 40 ปี ชาว ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.เชียงราย ซึ่งเป็นผู้ควบคุมสั่งการในการลำเลียงยาเสพติด ตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย ที่ 900/2568 ลงวันที่ 11 พ.ย. 68 และได้ออกสืบสวนติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
คดีที่ 4 ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายโชค กับนายต้น จะลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จึงสืบสวนจนทราบว่ากลุ่มขบวนการจะใช้รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส สีขาว ทะเบียน จธ 3852 เชียงใหม่ ในการนำทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการติดตามรถยนต์เก๋งเป้าหมาย ทะเบียน จธ 3852 เชียงใหม่ ที่เป็นรถนำทางรถลำเลียงขนส่งยาบ้า โดยมีนายโชคชัย หรือโชค เป็นคนขับขี่ และมีนายอภิเชษฐ์ หรือต้น ขับขี่รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน บล 459 ลำพูน ขับขี่ตามกันมามุ่งหน้ามาตามถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ชุดสืบสวนจึงได้ประสานตำรวจทางหลวง, สภ.สารภี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สกัดรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บล 459 ลำพูน ก่อนแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น พบยาบ้า 2,570,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในกระบะบรรทุกซึ่งใช้ผลผลิตทางการเกษตรทับไว้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งได้ติดตามจับกุมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน จธ 3852 เชียงใหม่ ที่ทำหน้าที่นำทาง
ได้ที่บริเวณริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จากนั้นจึงได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สารภี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ห้วงตั้งแต่ 1 ต.ค. 68-11 พ.ย. 68 ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุมยาเสพติดแล้ว 2,919 คดี เป็นคดีรายสำคัญ 40 คดี ยึดยาบ้าได้กว่า 49 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 1,100 กก. เฮโรอีน 67 กิโลฯ เคตามีนอีกกว่า 169 กิโลฯ ฝิ่น 2 กก.เศษ ตรวจยึดทรัพย์สินของกลุ่มขบวนการแล้วกว่า 23 ล้านบาท