ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 นำแถลงผลจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ 2 คดี ยึดยาบ้า 4.8 ล้านเม็ด-เฮโรอีน 171 แท่ง

เชียงใหม่ - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมทหารกองทัพภาคที่ 3, ป.ป.ส. และฝ่ายปกครอง แถลงผลจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ 2 คดี ของกลางยาบ้า 4.8 ล้านเม็ด และเฮโรอีน 171 แท่ง น้ำหนักรวม 66 กิโลกรัม เน้นย้ำยุทธการเข้มต่อเนื่องสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าจากชายแดน ป้องกันทะลักเข้าพื้นที่ชั้นในของประเทศ
วันนี้ (25 ต.ค. 68) ที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 3 สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 และหน่วยงานฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ 2 คดี รวมของกลางยาบ้า 4,800,000 เม็ด และเฮโรอีน 171 แท่ง น้ำหนักรวม 66 กิโลกรัม โดยคดีแรก เมื่อวันที่ 23 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากฝั่งประเทศเมียนมา เข้าสู่พื้นที่อำเภอเชียงแสน จึงจัดกำลังเฝ้าสกัด
จนเวลาประมาณ 19.10 น. พบรถยนต์กระบะนิสสัน สีเทา ติดแผ่นป้ายทะเบียน ผจ 9565 เชียงราย ขับมาตามถนนแม่สาย-เชียงแสน มีลักษณะบรรทุกของเต็มกระบะและปกคลุมด้วยผ้าใบสีดำ เจ้าหน้าที่จึงพยายามสกัดจับ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีฝ่าด่าน ก่อนจอดทิ้งรถและกระโดดลงแม่น้ำโขงหลบหนีไปได้ ตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าจำนวน 20 กระสอบ รวมประมาณ 4.8 ล้านเม็ด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงแสน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
คดีที่สอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา สืบทราบว่ามีกลุ่มลำเลียงเฮโรอีนจากชายแดนภาคเหนือเพื่อส่งต่อไปยังกรุงเทพฯ จึงวางแผนจับกุม โดยเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 68 เจ้าหน้าที่ได้เข้าพื้นที่บ้านสบบง อำเภอภูซาง ตามจุดนัดหมายของสายลับ พบผู้ต้องสงสัย 2 ราย ขณะนำกระสอบต้องสงสัยมาส่งให้สายลับในสวนยางพารา ตรวจสอบพบเป็นเฮโรอีนชนิดผงอัดแท่งสี่เหลี่ยม รวม 171 แท่ง น้ำหนัก 66 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง และเร่งขยายผลติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธการปิดล้อมสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ซึ่งถือเป็นแนวหน้าในการขนลำเลียงจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ไทย โดยจะมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจ ทหาร และ ป.ป.ส.อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ขณะสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ระหว่างวันที่ 1-24 ต.ค. 68 พบว่าจับกุมได้รวม 1,373 คดี เป็นคดีรายสำคัญ 20 คดี ตรวจยึดยาบ้า 23 ล้านเม็ด ไอซ์ 270 กิโลกรัม เฮโรอีน 66 กิโลกรัม และเคตามีน 74 กิโลกรัม ซึ่งสะท้อนถึงการเร่งปราบปรามอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ในห้วงที่ผ่านมา