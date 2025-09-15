ตร.ภาค 5 ซุ่มแกะรอยล่าข้ามจังหวัด!จับยานรก 2 ล็อต ยึดยาบ้าเกือบ 10 ล้าน-ไอซ์อีก 100 กก.

เชียงใหม่ – ขนของกลางมากองเป็นพะเนินเทินทึก..ตร.ภาค 5 สนธิกำลังท้องที่เชียงใหม่-เชียงราย-ลำพูน แกะรอยไล่ล่าข้ามจังหวัดจับยานรก 2 ล็อตใหญ่ รวมเกือบ 10,000,000 เม็ด ไอซ์อีก 100 กิโลฯ ทั้งแก๊งค้ายาเชียงใหม่ รับยาบ้าเวียงแก่น 6 ล้านเม็ด อีกรายเป็นหนุ่มฉกรรจ์คนดำเนินสะดวก ขนยาเชียงใหม่สายเหนือ หนีด่านฯลำพูน วนย้อนกลับ-ฝ่าไฟแดงกลางเมือง สุดท้ายไม่รอด
วันนี้(15 ก.ย.68) พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อม รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย และ พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ตลอดจนฝ่ายทหาร นบ.ยส.35 ฝ่ายปกครองเชียงใหม่-เชียงราย และ ปปส.ภาค 5 ร่วมแถลงการณ์จับกุมยาเสพติด 2 ล็อตใหญ่ รวมของกลางยาบ้า 9,730,000 เม็ด และ ไอซ์ 100 กก. พร้อมผู้ต้องหารวม 4 ราย
คดีแรกเกิดขึ้นหลังชุด ปส.ภ.จว.เชียงราย-สภ.เชียงของ พร้อมชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศอ.ปส.ภาค 5 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชปส.ภ.จว.เชียงราย, สภ.เชียงของ จว.เชียงราย, ชป.ขยายผล ศอ.ปส.ภ.5 ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้งเบาะแสจากสายลับประกอบกับการสืบสวนพบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ โดยใช้รถยนต์กระบะ โตโยต้า รีโว่สีขาว ทะเบียนเชียงใหม่ และรถยนต์อื่นอีกหลายคันเป็นพาหนะในการลำเลียงยาเสพติด จึงสืบสวนติดตามต่อเนื่อง
กระทั่ง 11 ก.ย.68 เจ้าหน้าที่พบรถเป้าหมาย โตโยต้า รีโว่ สีขาว ทะเบียนเชียงใหม่ และโตโยต้า วีออส สีดำ ทะเบียน
เชียงใหม่ ขับตามกันมาจากเชียงใหม่ เข้าพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และเข้าพักโรงแรมในพื้นที่ ต.เวียง อ.เชียงของ เชื่อว่าน่าจะมารอลำเลียงยาเสพติด จากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
ต่อมาเย็นวันที่ 12 ก.ย.2568 พบนายชลิต อายุ 33 ปี อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ทราบชื่อภายหลัง) ขับรถยนต์โตโยต้ารีโว่ ไปจอดหน้า รพ.ยุพราชเชียงของ แล้วเดินไปขึ้นรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น วีออส สีดำ ที่มีนายจิรายุทธ อายุ 47 ปี ชาว อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นคนขับ และไปจอดพักบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.เชียงของ
จากนั้นได้มีนายเอกลักษณ์ อายุ 36 ปี อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย นั่งซ้อนท้ายมากับรถจักรยานยนต์เข้าจอดข้างรถ ก่อนขับปิกอัพโตโยต้า โดยมีชายวัยรุ่นที่มาด้วยกันได้ขับรถจักรยานยนต์ติดตามมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เชื่อว่าน่าจะนำรถยนต์ไปบรรทุกยาเสพติด จึงได้สังเหตุการณ์บริเวณถนนระหว่าง อ.เชียงของ - อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
และกลางดึกวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่รถปิกอัพโตโยต้า รีโว่ คันดังกล่าว ได้ขับออกมาจากพื้นที่ อ.เวียงแก่น มุ่งหน้าเข้าพื้นที่ อ.เชียงของ ด้านหลังกระบะคลุมด้วยผ้าใบสีฟ้า และได้มาจอดบริเวณถนนหน้า รพ.ยุพราชเชียงของ พบนายเอกลักษณ์ เดินลงจากรถยนต์ฝั่งคนขับและชายวัยรุ่นอีกคนที่มาด้วยกันได้เดินลงจากฝั่งผู้โดยสารแล้วเดินข้ามถนนไปบริเวณร้านสะดวกซื้อ
ระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่พบรถยนต์โตโยต้า วีออส สีดำ ทะเบียนเชียงใหม่ ที่เป็นหนึ่งในรถเป้าหมายต้องสงสัยขับออกจากปั๊มน้ำมันฯ มาจอดใกล้กัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวและขอทำการตรวจสอบจับกุมทั้ง 3 ราย แต่ชายวัยรุ่นอีกคนที่มาด้วยกัน อาศัยความมืดหลบหนีไปได้
และเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในรถกระบะ พบยาบ้า 24 กระสอบ รวมประมาณ 6,000,000 เม็ด บรรทุกอยู่กระบะท้ายคลุมด้วยผ้าใบสีฟ้า สอบสวนผู้ต้องหารับว่าลำเลียงยาบ้าจาก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ไปส่งให้กลุ่มลำเลียงในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
การจับกุมคดีที่สอง มีขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มเครือข่ายจะใช้รถยนต์ อีซูซุ สีเทา (4 ประตู) ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ จ.เชียงใหม่ สายเหนือ (อ.แม่แตง อ.เชียงดาว) นำไปส่งมอบให้กับเครือข่ายยังพื้นที่ตอนในของประเทศ
ต่อมาวันที่ 13 ก.ย.68 เวลาประมาณ 21.15 น.ชุดปฏิบัติการได้เฝ้าสังเกตการณ์บริเวณเขตติดต่อ อ.แม่แตง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พบรถยนต์อีซูซุ สีเทา ทะเบียนนครราชสีมา มีผ้าใบคลุมกระบะท้าย ลักษณะบรรทุกของหนักมาก ขับขี่ไปตามถนนเชียงใหม่-พร้าว มุ่งหน้าเข้าไปพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ และมีรถยนต์อีซูซุ สีเทา ป้ายทะเบียน กทม. ขับนำหน้า
เจ้าหน้าที่ได้สะกดรอยติดตามไป ผ่านพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มุ่งหน้าไปจังหวัดลำพูน จึงได้ประสานด่านตรวจแม่ทา จว.ลำพูน เพื่อสกัดตรวจค้น จนเวลาประมาณ 22.00 น. เมื่อรถยนต์คันดังกล่าวขับขี่มาถึงบริเวณตลาดแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ก่อนถึงด่านตรวจแม่ทาประมาณ 100 เมตร ก็ได้กลับรถแบบกระทันหันพร้อมกับขับขี่เข้าไปในพื้นที่ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน และคลาดสายตาไป
ชุดปฏิบัติการจึงคอยสังเกตุการณ์บริเวณถนนสายลำพูน - ลำปาง จนกระทั่ง เวลาประมาณ 03.50 น.วันที่ 14 ก.ย. ก็พบรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวขับขี่ออกจากพื้นที่หมู่บ้านหล่ายทา ต.ทาสบเส้า มุ่งหน้าเข้าสู่ในตัวเมืองลำพูน จึงได้ไล่ติดตาม ผ่าน อ.เมืองลำพูน อ.สารภี อ.เมืองเชียงใหม่ และวิ่งไปตามถนนเชียงใหม่ - พร้าว ฝ่าไฟแดงแยกรวมโชค แยกหนองจ๊อม - แยกแม่โจ้ และทางแยกโรงพยาบาลสันทราย
ต่อมาเวลาประมาณ 04.30 น.(14 ก.ย.) ชุดปฏิบัติการสามารถหยุดรถยนต์คันดังกล่าวได้บริเวณถนนหน้าร้านสะดวกซื้อบ้านไร่สหกรณ์ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พบนายดนุสรณ์ หรือสนุ๊ก อายุ 24 ปี ชาว อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นคนขับ ตรวจค้นภายในรถพบเป็นยาบ้า 15 กระสอบ รวมประมาณ 3,730,000 เม็ด และไอซ์ 100 กิโลกรัม จึงจับกุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดี ส่วนรถยนต์อีซูซุ สีเทาทะเบียน กทม. ซึ่งเป็นรถนำ/สำรวจเส้นทาง ได้หลบหนีไปทาง อ.แม่แตง และหลุดการติดตาม จะได้ทำการสืบสวนขยายผลต่อไป
ทั้งนี้ห้วงตั้งแต่ 1 ต.ค.67 – 14 ก.ย.68 ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุมยาเสพติดแล้ว 26,858 คดี เป็นคดีรายสำคัญ 255 คดี ยึดของกลางยาบ้า 270 ล้านเม็ดเศษ ไอซ์ 11,960 กิโลกรัมเศษ เฮโรอีน 211 กิโลกรัมเศษ เคตามีน 1,840 กิโลกรัมเศษ ฝิ่น 160 กิโลกรัมเศษ ยึดทรัพย์แล้วประมาณ 1,246 ล้านบาทเศษ