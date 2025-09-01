ตร.ภาค5แถลงผลบูรณาการหลายหน่วยงานจับยาเสพติด4คดีสำคัญยึดยาบ้า8.6ล้านเม็ด

เชียงใหม่-ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นำแถลงผลบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ปฏิบัติการต่อเนื่องเพื่อกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติด 4 คดีสำคัญ สามารถตรวจยึดยาบ้า 8 ล้าน 6 แสนเม็ด ไอซ์ 450 กิโลกรัม พร้อมผู้ต้องหารวม 10 คน
วันนี้(1ก.ย.68) ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจโทกฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายค้ายาเสพติดครั้งใหญ่ 4 คดีสำคัญ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสามารถยึดของกลางได้รวมกว่า 8 ล้าน 6 แสนเม็ด พร้อมไอซ์ 450 กิโลกรัม โดยคดีแรก เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ร่วมกับชุดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยเทคโนโลยี AI ภาค 5 วางแผนปิดล้อมจับกุม ขบวนการขนยาบ้าจากชายแดนเชียงรายเข้าพะเยา ก่อนส่งต่อไปพื้นที่ตอนใน โดยจับกุมรถยนต์เก๋งสีขาว ทะเบียน กน 616 แพร่ ซึ่งมีนายก้องกังวาล และนายนาถจักษ์นั่งมาในรถ ทำหน้าที่นำสำรวจเส้นทางได้ที่ด่านตรวจแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และสามารถติดตามไปจับกุมนายเหรียญทอง ซึ่งขับรถยนต์กระบะสีเทา ทะเบียน กฉ 1142 มหาสารคาม ได้ขณะพยายามขับรถหลบหนี
จากการตรวจค้นรถกระบะพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในถุงกระสอบ 16 กระสอบ จำนวน 4 ล้านเม็ด ส่วนคดีที่สืบเนื่องกัน ตำรวจภูธรภาค 5 ขยายผลจากการจับกุมคดียาบ้า 4 ล้านเม็ดที่จังหวัดพะเยา โดยสืบพบกลุ่มใหม่ใช้รถบรรทุกหกล้อสีขาว ทะเบียน 700-8484 กรุงเทพมหานคร รับยาบ้าจากแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่จังหวัดลำปาง และสามารถสกัดจับนายธราดล และนายดนัย ได้ที่ด่านตรวจอำเภอสบปราบ พร้อมยึดยาบ้าได้ 3 ล้านเม็ดที่ซุกซ่อนในช่องลับตู้ทึบ ควบคุมตัวพร้อมรถบรรทุก นอกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดรถยนต์สีบรอนซ์ทองและรถยนต์สีเทารวม 2 คัน ที่ทำหน้าที่ขับประกบนำทางให้รถบรรทุก ซึ่งคนขับรถจอดทิ้งไว้ก่อนหลบหนีไป ตำรวจตรวจสอบพบผู้โดยสาร 3 คน คือนายถนอมศักดิ์ นายอดิศร และนางสาวดุษณี หลบหนีขึ้นรถไฟไปกรุงเทพมหานคร จึงประสานกำลังติดตามจับกุมได้บนขบวนรถไฟที่พิษณุโลก รวมจับกุมผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ 5 คน
อีกหนึ่งคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่สาย จับกุมตัวนายลีซัง ชาวบ้านอำเภอแม่จัน ที่ขับรถยนต์สีเทา หมายเลขทะเบียน บษ 9680 เชียงราย มาบนถนนพหลโยธิน (สายบ้านโป่ง-บ้านห้วยไคร้) ในพื้นที่บ้านสันต้นปุย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลังสืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน จากการตรวจค้นพบยาบ้า 8 กระสอบ จำนวน 1 ล้าน 6 แสนเม็ด ซุกซ่อนในห้องโดยสารด้านหลัง จึงยึดของกลางและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สาย ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนคดีสุดท้าย ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมหลายหน่วยงานสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ตรวจพบรถยนต์สีขาว หมายเลขทะเบียน กต 103 เพชรบูรณ์ ขับฝ่าด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก ในตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยมีนายสิทธิพลเป็นผู้ขับขี่ มีอาการพิรุธ จึงนำรถเข้าตรวจด้วยอุโมงค์ X-ray พบถุงพลาสติกสีดำ 15 ใบ บรรจุไอซ์ถุงละ 30 ก้อน น้ำหนักรวม 450 กิโลกรัม ซุกซ่อนในรถทั้งหมด เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่พริก ดำเนินคดี
สำหรับผลการปฏิบัติงานสกัดกั้นยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2568 จับกุมคดียาเสพติดได้รวม 24,292 คดี เป็นคดีสำคัญ 241 คดี ยึดของกลางยาบ้า 257 ล้านเม็ด ไอซ์ 11,800 กิโลกรัม เฮโรอีน 209 กิโลกรัม เคตามีน 1,840 กิโลกรัม และฝิ่น 155 กิโลกรัม รวมตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่ากว่า 1,151 ล้านบาท