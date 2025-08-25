จับอีกคันแล้ว 6 ล้อห้องเย็นทำช่องลับยัดยานรก 6 ล้านเม็ด ขนข้ามดอยนางแก้วจ่อเข้าเชียงใหม่

เชียงราย – อีกคันแล้ว..รถบรรทุกห้องเย็น ทำช่องลับขนยานรก ไม่กี่วันก่อนตำรวจแม่พริกจับเข้าอุโมงค์สแกนเจอยาบ้า 8,000,000 เม็ด ล่าสุด ตร.เชียงราย ดักสกัดคาฯด่านแม่โถ ทล.118 ก่อนข้ามดอยนางแก้วเข้าเชียงใหม่ เป็น 6 ล้อห้องเย็นทะเบียนสุพรรณฯ ตรวจภายนอกไม่เจอยาสักเม็ด แต่กลิ่นคลุ้ง ก่อนพบช่องลับยัดยาบ้าถึง 6 ล้านเม็ด
วันนี้ (25 ส.ค.68) พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.สุภาพ เขื่อนแก้ว ผกก.สภ.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้รับแจ้งเบาะแสขบวนการค้ายาเสพติดจะขนของกลางจาก จ.เชียงราย ไปยัง จ.เชียงใหม่ จึงสั่งการกำลังเจ้าหน้าที่เข้มงวดต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่เจดีย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด NO Drugs NO Dealers ส่วนหนึ่งได้วางกำลังสกัดที่ด่านฯแม่โถ ต.เจดีย์ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 118 สายหลักระหว่าง จ.เชียงราย ก่อนข้ามดอยนางแก้วไปยัง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ ป้ายทะเบียน จ.สุพรรณบุรี ขับจาก อ.เวียงป่าเป้า มุ่งหน้าจะไปทาง จ.เชียงใหม่ จึงเรียกตรวจสอบพบชายคนขับมาตามลำพัง ทราบชื่อภายหลังคือ นายจักรพงศ์ อายุ 42 ปี ชาว อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช สอบถามเบื้องต้นพบอาการเป็นพิรุธและเมื่อตรวจสอบภายนอกไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่ได้กลิ่นผิดปกติโชยออกมาจากบริเวณด้านหน้าของตู้บรรทุกจึงได้ขอเปิดตรวจสอบดูภายใน
กระทั่งพบตรงส่วนหน้าของรถบรรทุกซุกซ่อนกระสอบฟางเอาไว้จำนวนกว่า 20 ใบ ภายในพบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าใบละประมาณ 300,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 6,000,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวนายจักรพงศ์เอาไว้ ล่าสุดได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่ง สภ.แม่เจดีย์ เพื่อสอบปากคำขยายผลตามกฎหมาย
ทั้งนี้ลักษณะการซุกซ่อนของยาเสพติดดังกล่าวเหมือนกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่พริก จ.ลำปาง สกัดรถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ ได้เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยจับกุมผู้ต้องหาได้เป็นชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.สุราษฎร์ธานี ได้รวม 2 คน พร้อมของกลางยาบ้าที่ซุกซ่อนในช่องลับด้านหน้าของห้องเย็นท้ายรถจำนวน 8,000,000 เม็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบว่าเป็นแก๊งเดียวกันหรือไม่ต่อไป.