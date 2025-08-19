คู่หูน่าน-พะเยาสารภาพสิ้นคนหนึ่งขับรถสเกาต์-อีกคนขนยาบ้า10ล้านเม็ด

น่าน - เปิดปากคู่หูคนพะเยา/น่าน..หนึ่งขับรถสเกาต์นำสำรวจทาง อีกหนึ่งควบกระบะขนยานรก 50 กระสอบ 10 ล้านเม็ด เจอด่านตรวจกลางปฏิบัติการ “No Drugs No Dealers” บึ่งหนีสุดท้ายรถขนยาบ้าติดกลางห้วยบ้านหลวง ก่อนโดนรวบ
กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านหลวง จ.น่าน ได้จับกุมตัวชายจำนวน 2 คน พร้อมยึดของกลางรถยนต์ที่ใข้ขับจำนวน 2 คัน พร้อมยาเสพติดประเภทยาบ้าที่ขนมาด้วยกว่า 10 ล้านเม็ด เมื่อเกือบเที่ยงคืน 14 ส.ค.68 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำและส่งศาลฝากขังทั้ง 2 คนแล้ว หลังครบกำหนดระยะเวลาสอบสวน 48 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตามหลังจากเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาทั้งคู่ว่า "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เพื่อการค้า" พบว่าทั้งคู่ให้การรับสารภาพว่าหนึ่งในผู้ต้องหาชื่อว่านายชูเกียรติ ชาว จ.พะเยา อายุ 27 ปี ทำหน้าที่ขับรถยต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย เพื่อนำทาง โดยมีนายธนกร ชาว จ.น่าน อายุ 23 ปี ขับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ทำหน้าที่ขนยาเสพติด โดยมีปลายทางอยู่ที่ภาคกลาง
ปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 คน พร้อมยาบ้า 10 ล้านเม็ดดังกล่าวมีขึ้นระหว่างนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการ จ.น่าน พล.ต.ต.ดเรศ กัลยา ผบก.ภ.จว.น่าน เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “No Drugs No Dealers” ผนึกกำลัง ชุมชนปลอดยาเสพติด เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดเป็น “หมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติด” โดยได้สนธิกำลังหน่วยงานต่างๆ ระดมออกกวาดล้างยาเสพติดอย่างหนัก ระหว่าง 8-15 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ซึ่งต่อมาขณะเจ้าหน้าที่บูรณาการจับกุมลักลอบขนยาเสพติดที่บริเวณด่านตรวจ สภ.บ้านหลวง ต่อเนื่อง บริเวณกลางลำห้วย ท้ายหมู่บ้านพี้เหนือ ม.4 ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสกัดจับกุมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโยโยต้า รุ่นไฮลักซ์ รีโว่ สีขาว ทะเบียน ขต 902 เชียงราย ได้ที่ด่านตรวจ สภ.บ้านหลวง พบนายชูเกียรติ ชาวพะเยาเป็นคนขับแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่ได้สอบปากคำขยายผลไล่ติดตามรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมคซ์ สีเทา ทะเบียน ผต 8109 เชียงราย ซึ่งได้ขับขี่หลบหนีการจับกุมจนสามารถติดตามสกัดจับกุมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่นดีแมคซ์ สีเทา ทะเบียน ผต 8109 เชียงราย ได้ที่บริเวณกลางลำห้วย ท้ายหมู่บ้านพี้เหนือ ม.4 ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน ซึ่งเป็นบริเวณสวนยางพารา
จากการตรวจสอบพบนายธนกร ชาว จ.น่าน เป็นคนขับ และพบของกลางในคดีนี้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวนประมาณ 10ล้านเม็ด แบ่งบรรจุไว้ในกระสอบจำนวน 50 กระสอบ บรรทุกอยู่บนรถยนต์คันดังกล่าว