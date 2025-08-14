xs
กาญจนบุรี เดินหน้ากวาดล้างยาเสพติด ล่อซื้อรวบสาวแก่งเสี้ยน ซุกยาบ้าในเสื้อชั้นใน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี – เมืองกาญจน์สนธิกำลังฝ่ายปกครอง–ตำรวจ–ทหาร เดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดระดับชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล “No Drugs No Dealers” ตัดวงจรผู้ค้ารายย่อย ล่อซื้อจับหญิงซุกยาบ้าในเสื้อชั้นใน

นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรายงานจากนายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ว่ากลางดึกวานนี้ (13 ส.ค.) ว่าที่ ร.ต.ธนายุทธ พินิจมนตรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังกองร้อย อส.อ.เมืองกาญจนบุรี ที่ 2 ล่อซื้อนางสาวสาลินี (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ชาว ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง หลังวัยรุ่นที่ถูกจับเสพยาบ้าให้การซัดทอดว่าเป็นแหล่งซื้อ

เมื่อถึงเวลานัดหมายบริเวณถนนข้างไร่มันสำปะหลัง บ้านหนองจอก เจ้าหน้าที่ซุ่มปิดล้อม พบผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์มาส่งยา แต่ไหวตัวทันพยายามวิ่งหนีเข้าไร่มันสำปะหลัง สุดท้ายถูกจับกุมพร้อมยาบ้า 100 เม็ดซุกในเสื้อชั้นใน ส่งดำเนินคดีข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต”

อีกคดี เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากร้านของชำในบ้านท่าโป๊ะ ต.บ้านเก่า พบขวดยานัตถุ์ยี่ห้อหมอมีตกอยู่หน้าร้าน ภายในบรรจุยาบ้า 134 เม็ด ตรวจกล้องวงจรปิดพบลูกค้ารายหนึ่งทำหล่นโดยไม่รู้ตัว ขณะนี้เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี

นายอธิสรรค์เปิดเผยว่า ผลการปฏิบัติการ “No Drugs No Dealers” ระหว่าง 1 ต.ค. 2567 – 31 ก.ค. 2568 จับกุมคดียาเสพติดแล้ว 3,006 คดี ผู้ต้องหา 3,126 ราย ของกลางยาบ้า 835,922 เม็ด ไอซ์ 320,695.96 กรัม เฮโรอีน 10,461.29 กรัม เคตามีน 25,086.40 กรัม และยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดรวมมูลค่า 600,618,782 บาท






