ปส.รวบคู่หูขนยานรก 1,600,000 เม็ด ออกถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ล่องพหลโยธิน

เชียงราย - ตำรวจ ปส.แกะรอยสกัดจับคู่หู หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์นำสำรวจทางเป็นรถสเกาต์ อีกหนึ่งควบกระบะขนยานรก 8 กระสอบ เบ็ดเสร็จ 1,600,000 เม็ด ออกจากพื้นที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน มุ่งหน้าเข้าเมือง
หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) ปส.3 บช.ปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนยาเสพติดจำนวนมากมาจากบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อนำเข้าสู่ชั้นในของประเทศทางถนนพหลโยธิน จึงได้นำกำลังเฝ้าติดตามพฤติกรรมต่อเนื่อง
กระทั่งวันนี้ (18 ส.ค. 68) ก็พบมีรถเป้าหมายต้องสงสัย เป็นกระบะ ยี่ห้อมาสด้า รุ่น BT-50 สีบรอนซ์ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับออกจากถนนสาธารณะใกล้ถ้ำหลวง อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ต.โป่งผา ขึ้นถนนพหลโยธินตรงหมู่บ้านน้ำจำ ต.โป่งผา โดยมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีน้ำเงินและดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขี่นำทาง
เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังออกสะกดรอยติดตามไปจนเกือบสิ้นสุดเขต อ.แม่สาย ก่อนเข้าสกัดรถทั้งสองคันเอาไว้ขณะจะลอดใต้สะพานลอยหน้าเทศบาล ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย พื้นที่หมู่บ้านห้วยไคร้ และสามารถควบคุมตัวคนขับรถเป็นชายทั้งสองคนเอาไว้ได้
ตรวจสอบภายในรถกระบะพบบรรทุกกระสอบฟางไว้บนเบาะหลังรวม 8 ใบ แต่ละใบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวนประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 1,600,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวทั้งคู่เอาไว้ จากนั้นนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน บก.ปส.3 ดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย