สกัดยานรกอีก 30 กระสอบเป้ 5.5 ล้านเม็ด พบควบกระบะขนจากเวียงแหงจ่อเข้าเชียงใหม่

เชียงใหม่ - ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง สกัดยานรกอีก 30 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 5,500,000 เม็ด..พบควบกระบะขนจากเวียงแหง จ่อเข้าเชียงใหม่-พื้นที่ชั้นในกลางดึก เจอด่านทหารม้า ทิ้งรถเผ่นแน่บไร้ร่องรอย
หลังจาก พล.ต.กิดากร จันทรา ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง ปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง กระทั่งพบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด มีความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทย ในพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศ
คืนที่ผ่านมา กองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการตั้งจุดตรวจ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด บริเวณ เส้นทางไปบ้านแปกแซม ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
กระทั่ง เวลา 21.45 น.(9 ส.ค.68) เจ้าหน้าที่พบรถกระบะต้องสงสัย จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่รถคันดังกล่าวได้หยุดรถกะทันหัน จากนั้นมีบุคคลชาย 3 คน ลงจากรถแล้วอาศัยความชำนาญในภูมิประเทศ และห้วงทัศวิสัยที่จำกัด วิ่งหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ จึงได้เข้าตรวจค้นภายในรถ พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 30 กระสอบ จากการตรวจนับ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,500,000 เม็ด
ล่าสุดวันนี้(10 ส.ค.) พล.ต.กิดากร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พ.อ.เดชาธร สายหยุด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ไชยานุภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แถลงข่าว การตรวจยึดยาเสพติดจำนวน ดังกล่าว หลังจากนั้นจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับ สภ.เวียงแหง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โอกาสนี้หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลานบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน กองกำลังผาเมือง 053-211054 ต่อ 12 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ 053114804 เพื่อดำเนินการสกัดกั้น ปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และสร้างความอุ่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน