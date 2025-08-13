จ่อสรุประยะแรก "สัปดาห์สีแดง-สัปดาห์สีขาว" ZERO DRUG ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ค้า/ผู้เสพ-ตัวเลขตรวจฉี่คนท้องถิ่น

มหาดไทย จ่อสรุประยะแรก "สัปดาห์สีแดง-สัปดาห์สีขาว" ปฏิบัติการ “ZERO DRUG” ปิดล้อมตรวจค้น จับกุมผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 8 - 15 ส.ค. และ จัดระเบียบจับผู้บริหารภูมิภาค/ท้องถิ่น ตรวจปัสสาวะทั้ง ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อปท. ในสังกัด ตั้งแต่ 18 ก.ค. - 6 ส.ค. หลังพบหลายพื้นที่ มีผู้สมัครใจลาออกก่อนเข้าบำบัด
วันนี้ (13 ส.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้า กระทรวงมหาดไทย เตรียมสรุป ผลการบูรณาการ สนับสนุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ในการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น
จับกุมผู้ค้า/ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด (สัปดาห์สีแดง) ระหว่างวันที่ 8 - 15 ส.ค. 2568 ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ใน 878 อําเภอ และ 75,141 หมู่บ้าน โดยเฉพาะการเปิด ชุดปฏิบัติการ “ZERO DRUG” จัดระเบียบสังคม
ภายหลัง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงหน่วยงานทั่วประเทศ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ให้การดําเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
"ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าผู้ค้า/ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด จะหมดไปจากหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด "No Drugs No Dealers" ผนึกกําลังชุมชนปลอดยาเสพติด"
เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดเป็น “หมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติด” ที่ไม่มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพอีกต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย จะสรุปในคราวเดียวกัน หลังจากมีหนังสือ กําหนดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด (Re X-ray) ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และกําหนด "สัปดาห์สีขาว" (Intensive Days Screening Week) ระหว่างวันที่ 18 ก.ค. ถึงวันที่ 6 ส.ค. ที่ผ่านมา
"โดยเฉพาะ ให้มีการตรวจปัสสาวะผู้ที่ต้องสงสัยว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อปท. ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย"
เช่น ที่ จ.นครราชสีมา พบ บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 9 ราย สมัครใจลาออกและเข้ารับการบำบัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ท้องที่ 7 ราย สมัครใจลาออกและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
หรือ ที่ อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สุ่มตรวจ พบ 5 ราย สมัครใจลาออกและเข้ารับการบำบัด เป็นต้น
ซึ่ง กําหนดให้เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ Re X-ray และให้ปรับปรุง ข้อมูลผลการดําเนินการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน
ล่าสุด มีส่งมอบรายชื่อผู้ติดยาเสพติด 188,626 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และผู้ค้ายาเสพติด 16,036 ราย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดำเนินคดี.