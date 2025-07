ชำแหละ! Re X-ray ยาเสพติด ยุค "สิงห์อ้วน" หลังชูยาแรง KPI 3 เดือน ระยะเร่งด่วน สั่งแยกบัญชีเก่า/ใหม่ พื้นที่เซ็นทุกบัญชีก่อนรายงาน"ลับ"

วันนี้ (21 ก.ค. 68) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้าต่อนโยบายปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด "No Drugs No Dealers" ของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และนายอำเภอทั้ง 878 อำเภอ รวมถึงกรุงเทพมหานครล่าสุด นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เวียนย้ำ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กำหนดปฏิบัติการ Re X-ray ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยกำหนดเป็นสัปดาห์สีขาว (Intensive Days Screening week) ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 1 ส.ค. 68 ตามข้อสั่งการพบว่า แนวทางการปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด (Re X-ray) ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และนายอำเภอทั้ง 878 อำเภอ1. ทบทวนบัญชีรายชื่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (บัญชี Re X-ray) ของอำเภอ/เขต และเร่งรัดดำเนินการกับยอดคงเหลือที่ต้องดำเนินการ พร้อมทั้ง มอบแนวทางการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด ในระยะเร่งด่วนต่อไป2. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในเส้นทางคมนาคมทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง รวมทั้งบริเวณจุดเสี่ยงที่คาดว่าเป็นพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรุนแรงเพื่อสกัดกั้นการลำเลียง ขนส่ง ยาเสพติดของผู้ค้ายาเสพติด เข้าสู่ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และดำเนินการตามบัญชีรายชื่อผู้ค้ายาเสพติด (Re X-ray) อย่างต่อเนื่อง เพื่อกดดันและจำกัดเสรีภาพผู้ค้ายาเสพติดพร้อมทั้งให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองสารเสพติดผู้ที่มีพฤติการณ์อันควรสงสัย หรือเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้นั้นเสพยาเสพติด3. ใช้กลไกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) สร้างเครือข่ายตาสับปะรดร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สำรวจและระบุจุดเสี่ยง เพื่อแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีโอกาสเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด รวมถึงปูพรมตรวจค้น หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรุนแรง4. ปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเอง ตามโครงการมหาดไทยสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Save Zone No Drugs) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะ โดยอาศัยหลักความยินยอม และเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย5. ขยายผล “1 ผู้เสพ ต่อ 1 ผู้ค้า” โดยบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลจากผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไปสู่ผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ รวมทั้งการสืบหาข่าว และขยายผลการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ไปสู่ผู้ค้ารายใหญ่ หรือเครือข่ายรายสำคัญในพื้นที่6. จัดทำบัญชีเป้าหมาย ให้อำเภอ/เขต ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด ที่ได้จากการดำเนินการค้นหาผู้เสพยาเสพติด (Re X-ray)ในระยะเร่งด่วนนี้ รวมกับเป้าหมายคงเหลือเดิมที่ต้องดำเนินการ แยกเป็น 2 บัญชี ตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องต่อบริบทสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ของบัญชีรายชื่อดังกล่าว ดังนี้6.1 กรณีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/เขต หรือ ศูนย์คัดกรอง หรือสถานพยาบาลในพื้นที่จัดทำบัญชีรายชื่อเป้าหมาย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในบัญชีรายชื่อระหว่าง นายอำเภอ/ผอ.ศป.ปส.อ. หรือผู้อำนวยการเขต/ผอ.ศป.ปส.ข. และสาธารณสุขอำเภอ/หัวหน้าสถานพยาบาล6.2 กรณีผู้ค้ายาเสพติด ให้ร่วมดำเนินการกับสถานีตำรวจภูธร/นครบาลในพื้นที่จัดทำบัญชีรายชื่อเป้าหมาย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในบัญชีรายชื่อระหว่างนายอำเภอ/ผอ.ศป.ปส.อ. หรือผู้อำนวยการเขต/ผอ.ศป.ปส.ข. และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร/นครบาลเมื่อดำเนินการจัดทำบัญชี 2 บัญชีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้อำเภอ/ศป.ปส.อ. และสำนักงานเขต/ศป.ปส.ข. จัดส่งสำเนาบัญชีรายชื่อทั้ง 2 บัญชี (บัญชีผู้เสพ/ผู้ติด และบัญชีผู้ค้ายาเสพติด) ให้กับจังหวัด/ศอ.ปส.จ. และกรุงเทพมหานคร/ศอ.ปส.กทม. จำนวน 1 ชุด"เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นภาพรวมในระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบในทางลับในระยะต่อไป โดยกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งรายละเอียดการตัดยอดวันรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ"ทั้งนี้ การจัดทำบัญชีรายชื่อดังกล่าวขอให้คำนึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการรักษาความลับและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นสำคัญ7. การรายงานผลการดำเนินงาน ให้จังหวัดทุกจังหวัด รายงานผลการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re X-ray)ทั้งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในภาพรวมของจังหวัด ลงในระบบ MOI Drugs GISพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมเป็นประจำทุกวันสำหรับกรุงเทพมหานครให้รายงานผลการดำเนินงานในระบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของกรุงเทพมหานครทั้งนี้ ผลการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re X-ray) ทั้งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด จะต้องตรงกับเอกสารที่ต้องนำส่งกระทรวงมหาดไทย8. กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดสัปดาห์สีขาว (Intensive Days Screening week) ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 โดยกำหนดให้เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด (Re X-ray) ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และให้ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันโดยเร่งดำเนินการค้นหานำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้นกับผู้ค้ายาเสพติด ในพื้นที่ทั้งนี้ หลังจากการดำเนินการสัปดาห์สีขาวแล้ว ให้จังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด (Re X-ray) ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดจะหมดไปจากหมู่บ้าน/ชุมชนโดยใช้กลไกของฝ่ายปกครองในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรม ตามแผนปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “No Drugs No Dealers” ผนึกกำลัง ชุมชนปลอดยาเสพติด เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด เป็น “หมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติด” ที่ไม่มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพอีกต่อไป.