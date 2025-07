ผบ.ตร.สั่งทุกโรงพักกวาดล้างผู้ค้ายาในชุมชน คาดโทษผกก.-ผบก.หย่อนยาน

วันนี้ (21 ก.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) สั่งการตำรวจทุกสถานีตำรวจ , ผู้บังคับการตำรวจนครบาล , ผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัด สนองนโยบายรัฐบาล NO Drugs NO Dealers เอ็กซเรย์ค้นหาผู้เสพ กวาดล้างจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน ส่งเข้าบำบัดหรือดำเนินคดี เพื่อสร้างชุมชนปลอดภัยจากเหตุ คลุ้มคลั่ง พื้นที่ใดปล่อยให้เกิดเหตุ จะพิจารณาโทษหัวหน้าสถานีตำรวจ และผู้บังคับการในพื้นที่ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีมาตรการในการดำเนินการปราบปรามยาเสพติด เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศปลอดจากผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดภายใน 3 เดือน ตามที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมย์ในการมอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล และ Kick off ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด NO Drugs NO Dealers ผนึกกำลัง ชุมชนปลอดยาเสพติด ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแผนงานไว้ 3 ระยะ ในห้วงเวลา 3 เดือนจากนี้ ระยะที่ 1 เป็นระยะเร่งด่วน ช่วงตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2568 – 1 สิงหาคม 2568 ใช้กลไกศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับกองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด และสถานีตำรวจนครบาล/สถานีตำรวจภูธร (ศอ.ปส.บก./ภ.จว. และ สน./สภ.) เป็นศูนย์บัญขาการระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน ในการลงพื้นที่เอ็กซเรย์ชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างละเอียด เช่น รายชื่อ, พฤติกรรม, เครือข่าย, สถานที่เคลื่อนไหว พร้อมทั้งเร่งดำเนินการปิดล้อม ตรวจค้น จับกุมผู้ค้ารายกลางและรายย่อยในชุมชน ค้นหาผู้เสพนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อมาเป็นแผนงานระยะที่ 2 คือระยะกลาง จะเริ่มในช่วงเดือนที่ 2 บังคับใช้กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดทุกราย ดำเนินการเอ็กซเรย์ซ้ำ เป็นการตรวจสอบพื้นที่เดิม ค้นหาผู้ค้า ผู้เสพที่อาจหลุดรอดจากการค้นหาในระยะแรก หรือผู้ค้า ผู้เสพที่ถูกจับกุม/นำส่งบำบัดแล้วกลับมาค้ามาเสพอีก ในระยะกลางนี้จะมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรับแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับ และเชิญชวนผู้นำชุมชน , อสม. , ผู้นำศาสนา ฯลฯ จัดทำข้อตกลงร่วม หรือ “ธรรมนูญหมู่บ้าน”เพื่อป้องกันยาเสพติดเข้ามาในชุมชนจากนั้นช่วงเดือนสุดท้ายจะเข้าสู่ระยะที่ 3 การประเมินผล สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประเมินผลการปฏิบัติการ จากความพึงพอใจของประชาชนต่อสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน และหากชุมชนใดมีการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายปลอดจากผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด จะประกาศให้เป็นชุมชนปลอดยาเสพติดตลอดระยะเวลาการดำเนินตามแผนงานทั้ง 3 ระยะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพิจารณาผลงานสำหรับหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ตั้งใจปฏิบัติงานจนมีผลงานประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ จะได้รับคำชมเชย รางวัล รวมถึงได้รับการพิจารณาความดีความชอบในหน้าที่ราชการ แต่หากหน่วยใดบกพร่อง ปล่อยปละละเลย จะต้องถูกพิจารณาโทษทั้งทางวินัยและทางปกครองตามความเหมาะสมเช่นกัน