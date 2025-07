"ภูมิธรรม" ประชุมผู้ว่าฯ-นายอำเภอ-ตำรวจศรีสะเกษ มอบ 4 มาตรการแก้ยาเสพติด

วันนี้ (16 ก.ค. 68) เวลา 13.00 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงสำนักงานโครงการชลประทานศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้แทนกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมด้วย โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับโอกาสนี้ นายภูมิธรรม รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จากนายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ โดยสถานการณ์น้ำจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบัน เขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ 1 เขื่อนราษีไศล มีปริมาณน้ำ 49.44 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66.40 และเขื่อนหัวนา มีปริมาณน้ำ 43.72 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67.30 และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 16 แห่ง มีปริมาณน้ำ 120.09 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 57.56จากนั้น นายภูมิธรรมได้เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอันหนักหน่วงและรุนแรงที่สำคัญไม่แพ้เรื่องเศรษฐกิจที่เป็นชีวิตของประชาชน เพราะยาเสพติดเป็นสิ่งที่ทำลายครอบครัว ทำลายสังคม ทำลายความมั่นคงของประเทศ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ซึ่งปัญหานี้เป็นเรื่องของประเทศไม่ใช่ว่าทำที่ไหน "แต่ต้องทำทุกที่" และแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการรายงานผลตัวเลขการจับกุมยาเสพติดที่มีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเชิงปริมาณมากแต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ประชาชนพูดกันอย่างหนาแน่นมาก ยังเป็น Talk Of The Town ที่พูดกันในหมู่บ้าน และเวลาพูดคุยเรื่องนี้เขาพูดทั้งน้ำตา พูดถึงความสูญเสียลูก ความแตกแยกของครอบครัว ปัญหายาเสพติดมันกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ เพราะแม้ตัวเลขสำเร็จที่รายงานมีมากแต่ประชาชนยังไม่ยอมรับ ยังพูดหรือมีความรู้สึกอยู่ถือว่ายังทำงานไม่ประสบความสำเร็จ"3 เดือนแรกตนต้องการเห็นความรู้สึกที่ประชาชนได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง ถ้าประชาชนบอกว่าดีขึ้น เบาลงแล้วหมู่บ้านฉัน ถ้าแบบนี้แปลว่า ความสำเร็จเกิด ถ้าบอกจำนวนตัวเลขที่จับได้หลายล้านเม็ดแต่ประชาชนยังไม่สบายใจถือว่าล้มเหลว และหัวใจที่สำคัญ คือ เรื่องยาเสพติดที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในจังหวัด การที่จะทำให้หมดไป คือ "มหาดไทย" ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ รวมไปถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และวันนี้ยังมี ชรบ. 600,000 กว่าคนที่เป็นจำนวนที่น่าสนใจมาก เพราะเขามีหน้าที่ในการร่วมปกป้องความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง จึงขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้หาแนวทางในการให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ทั้งนี้ ตนฝากความหวังไว้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจ ไม่เฉพาะเพียงแค่จังหวัดชายแดนหรืออำเภอชายแดน เราจะทำทุกพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และใน 76 จังหวัด ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดในจังหวัดต้องรับผิดชอบ และขอให้ทำควบคู่กับผู้มีอิทธิพลทั้งหมด ทั้งเรื่องแหล่งมั่วสุม ซึ่งรวมถึงเรื่องหนี้ด้วย ซึ่งก็มีผู้มีอิทธิพลที่หากินในเรื่องนี้ หรืออยู่เบื้องหลังที่ไปทวงหนี้โหดเกินที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแหล่งยาเสพติด สถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งถ้าเราเข้มงวดจริง ๆ เราไม่เชื่อว่าเราจัดการไม่ได้ ที่เราจัดการได้เป็นแค่บางสิ่ง บางอย่าง บางคน บางส่วน ที่เข้าไปหาประโยชน์ และขอให้ทำจริงเพื่อมันจะเป็นบุญกุศลกับชาวบ้าน เพราะวันนี้มันไปทำลายครอบครัว ทำลายชีวิต ทำลายอนาคต ทำลายโอกาสต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนและเยาวชน ไม่ทำไม่ได้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องทำทันที ทำได้เลยคือ ต้อง Re X-Ray ทุกพื้นที่อีกครั้ง ในหมู่บ้านชาวบ้านรู้หมด เจ้าหน้าที่บางส่วนรู้ บางคนไม่รู้ ดังนั้น ถ้าประชาชนรู้ คนอื่นไม่รู้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่รู้ถือว่ามีความผิด เพราะถือว่าละเลย ต้องรับผิดชอบ" นายภูมิธรรม กล่าวจากนั้น นายภูมิธรรม ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 มาตรการ ได้แก่1.มาตรการป้องกัน : ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนให้รู้เท่าทันยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมกลไกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ติดตาม ระงับเหตุ แจ้งเบาะแส ควบคุม รวมถึงเฝ้าระวังในพื้นที่สถานศึกษาเพื่อลดโอกาสการเข้าถึงยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะจุดแตกหักความสำเร็จอยู่ที่หมู่บ้านและชุมชน "สิ่งที่ดีมาก คือ การสร้างเครือข่ายตาสับปะรด หัวใจสำคัญคือการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะในหมู่บ้านเขารู้หมด ต้องสร้างกระบวนการตาสับปะรด นายอำเภอต้องช่วยกันสร้างเครือข่ายตาสับปะรดจากประชาชนร่วมทำหน้าที่กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย ชรบ.2. มาตรการป้องปราม : ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบสังคม สถานบันเทิง สถานบริการที่คล้ายกับสถานบริการ พื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา และจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อยับยั้งโอกาสการเกิดการกระทำความผิด3. มาตรการปราบปราม : ทุกจังหวัดต้องค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด Re X-Ray ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้ว สืบสวนสอบสวนและจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ รวมถึงค้ามนุษย์ สแกมเมอร์ พนันออนไลน์ ซึ่งดูจากตัวเลขเป็นความเสียหายมหาศาล โดยต้องพิจารณาถึงความดีความชอบของผู้ปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสำเร็จ เพราะเป็นการสร้างผลงานที่บรรลุเป้าหมายให้พี่น้องประชาชน และ4. มาตรการบำบัดฟื้นฟู : เน้นปฏิบัติตามหลักการ "ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา" ด้วยการพึ่งพาและประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด โดยขอให้ดูตัวอย่างการน้อมนำพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่พระราชทานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทำให้เยาวชนได้ใช้ผลงานความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมทุกหน่วยงานอันแสดงให้เห็นว่า "ทำได้ถ้าตั้งใจทำจริง ๆ" จึงขอให้ทุกคนทุ่มเททำให้ได้ และต้องทำแบบบูรณาการการกับภาคีเครือข่ายในจังหวัด ทั้งหน่วยงานสวัสดิการสังคม ด้านประกอบอาชีพ ด้านการศึกษา สาธารณสุข รวมถึงขอรับการสนับสนุนจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชนในพื้นที่"อยากให้ความฝันของเราในเรื่องนี้ที่จะทำให้กับประเทศชาติเกิดความเป็นจริงให้ได้ ถ้าเราทำกันอย่างเต็มที่ก็สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ตนเชื่อว่าเราแก้ได้ จึงขอให้ร่วมไม้ ร่วมมือ เพราะยาเสพติดเป็นเรื่องทำลายชาติบ้านเมือง ทำลายครอบครัว เอาปืนยิงแม่ตาย ยิงพ่อตาย พ่อเอาปืนยิงลูกตายเพราะยาเสพติด สิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวเรามันเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเสียใจมากแค่ไหน จากนี้ไป เราจะทำอย่างจริงจัง มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เข้มข้น เป็นนโยบายเร่งด่วน Quick Win 3 เดือน และวันพรุ่งนี้ (17 กรกฎาคม 68) ตนจะได้มอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานด้านความมั่นคง เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด "No Drugs No Dealers" ผนึกกำลัง ชุมชนปลอดยาเสพติด ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ" นายภูมิธรรม กล่าวนอกจากนี้ในที่ประชุม นายภูมิธรรม ยังได้กล่าวถึงบทบาทในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง โดยได้กล่าวถึงคำว่า "ความมั่นคงในมิติปัจจุบัน" เราพูดคุยถึงความมั่นคงแบบใหม่ ไม่ใช่แค่เรื่องการต่อสู้ การป้องกันประเทศ แต่มันหมายถึง "ภัยจากความมั่นคงในหลาย ๆ มิติ" เหมือนเรื่องศรัทธาศาสนาที่เพิ่งเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องความมั่นคง เพราะปกติเราไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการจับสึก แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมสะเทือนกับวงการคณะสงฆ์ วงการต่าง ๆ ในสังคมไทย ดังนั้น แม้พระที่ทำผิดจะลาสิกขาบทแล้วแต่ก็ยังต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย เพราะพระสงฆ์ที่เกิดเรื่องคือผู้มีส่วนร่วมและทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันหลักของชาติ เมื่อก่อนเราอาจไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมแต่วันนี้ไม่ใช่แล้ว เพราะอาชญากรรมแปลงร่างมาหลายรูป