รวบคาด่านฯแม่พริก!หนุ่มประจวบฯ-สาวสุราษฎร์ ควบ 6 ล้อห้องเย็นขนยาบ้าเต็มช่องลับ 8 ล้านเม็ด

ลำปาง – จนท.ตำรวจ-ปกครอง รวบคาด่านฯแม่พริก ลำปาง..ไอ้หนุ่มประจวบฯกับสาวสุราษฎร์ ควบหกห้องห้องเย็นบรรทุกน้ำเปล่าไม่กี่แพคล่องจากภาคเหนือ พอส่งเข้าอุโมงค์เอกซ์เรย์เจอช่องลับซุกซ่อนยาบ้าถึง 28 กระสอบ เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 8,000,000 เม็ด
หลังจากนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ ผอ.ศอ.ปส.จ.ลำปาง พร้อมด้วย พล.ต.ต. ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.ลำปาง นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าฯ นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัด นายกองตรี ปิยะวุฒิ พิทักษ์บริบาล นายอำเภอแม่พริก/ผอ.ศป.ปส.อ.แม่พริก และ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ หล้าสมศรี ผกก.สภ.แม่พริก สนธิกำลังตำรวจ- สมาชิก อส. สังกัดร้อย อส.อ.แม่พริก 11 ได้ร่วมกันตั้งด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง ตามนโยบายปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “No Drugs No Dealers”
ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่พริก จ.ลำปาง ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.แม่พริก ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก ติดถนนพหลโยธิน 23 ส.ค.68 พบรถยนต์บรรทุกห้องเย็นขนาด 6 ล้อ ขับจากภาคเหนือมุ่งหน้าจะไปทางภาคกลางจึงได้เรียกตรวจสอบ
พบนายธีรวัฒน์ อายุ 30 ปี ชาว อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นคนขับ และ น.ส.สุนิสา อายุ 19 ปี ชาว อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี นั่งโดยสารมาด้วย ท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจค้นเพิ่มเติม ภายนอกไม่พบสิ่งผิดกฎหมายโดยพบเพียงขวดน้ำพลาสติกเพียงไม่กี่แพ็คอยู่ภายในห้องเย็น
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัย เหตุใดใช้รถบรรทุกห้องเย็นขนน้ำเพียงไม่กี่แพค จึงได้นำรถเข้าตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ กระทั่งพบว่าบริเวณห้องเย็นส่วนหน้าสุด ใกล้กับหัวเก๋ง รถพบมีช่องว่างอยู่ด้วย เจ้าหน้าที่จึงขอเปิดดูภายในช่องดังกล่าวจนพบว่าซุกซ่อนกระสอบฟางทั้งเล็กและใหญ่เอาไว้อยู่เต็มช่องจำนวน 28 กระสอบ ทุกกระสอบล้วนบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าเอาไว้
เบื้องต้นพบว่า กระสอบขนาดใหญ่มีจำนวน 26 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้าใบละประมาณ 300,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าจำนวน 7,800,000 เม็ด และกระสอบเล็กจำนวน 2 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้ากระสอบละ 100,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้า 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 8,000,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวทั้ง 2 คนเอาไว้และตั้งข้อหา "ร่วมกันมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย อันมีลักษณะเพื่อการค้า และแพร่กระจายสู่กลุ่มประชาชนฯ” และควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่พริก เพื่อสอบสวนขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป