ผบช.ภ.5 ชมเปาะ!ตร.ลำปาง สกัด 6 ล้อห้องเย็นขนยายัดช่องลับ 8 ล้านเม็ด-ด่านฯห้วยน้ำอุ่น ซิวกระบะซุกซอกประตูอีก 2 แสน

ลำปาง – ยัดมาสารพัดรูปแบบก็ไม่รอด..ผบช.ภ.5 นำทีมแถลงชมเปาะ ตร.แม่พริก ลำปาง สกัดจับ 6 ล้อห้องเย็นติดช่องลับ ดูภายนอกไร้ร่องรอย ขนน้ำดื่มไม่กี่แพ็คจะส่งชุมพรเป็นพิรุธ จับสแกนเจอยัดยานรก 8 ล้านเม็ด ขณะที่ ตร.ห้วยน้ำอุ่น ดักซิวกระบะยัดยาเต็มซอกประตู 2 แสนเม็ด เลาะออกน่านจ่อส่งเมืองกาญจน์
วันนี้(25 ส.ค.68) พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 เป็นประธาน นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายปกครอง-ทหาร แถลงผลการปฏิบัติคดีรายสำคัญ ของ สภ.แม่พริก จว.ลำปาง และ สภ.เวียงสา จว.น่าน จับผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า รวมกว่า 8,200,000 เม็ด ณ ลานแถลงข่าวตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ถ.ลำปาง - แจ้ห่ม ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง
คดีแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่พริก จ.ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมผู้ต้องหา 2 คน, รถยนต์บรรทุก 1 คัน พร้อมของกลาง ยาบ้า 8,000,000 เม็ด ได้ขณะตั้งด่านตรวจ บนถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก (ขาล่อง แม่พริก - ตาก)
โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว ว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่เชียงราย เข้าสู่พื้นที่ตอนใน กระทั่ง 23 ส.ค.68 ก็พบรถเป้าหมายต้องสงสัย เป็นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ HINO สีขาว - น้ำเงิน ทะเบียน 71-0101 สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ามายังด่านตรวจ ซึ่งเป็นรถยนต์เป้าหมายตรงตามที่ได้รับแจ้ง จึงให้สัญญาณหยุดรถ พบนายธีรวัฒน์ ชาวร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้ขับขี่ และ น.ส.สุนิสา ชาวสุราษฎร์ นั่งโดยสาร (ทราบชื่อบุคคลทั้งสองภายหลัง)
สอบถามทราบว่า ขับมาจาก จ.เชียงราย เพื่อจะไปส่งน้ำดื่มที่ จ.ชุมพร เมื่อบุคคลทั้งสองเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แสดงอาการพิรุธ หน้าซีด ตัวสั่น คล้ายกับคนมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตว่ามีแพ็คน้ำดื่มมีเพียงเล็กน้อย และเป็นสินค้าไม่สมเหตุสมผล ไม่ใช่สินค้าจำเป็นที่จะต้องนำจากเชียงราย ไปส่งถึงชุมพร จึงขอตรวจค้น และขอนำรถเข้าสแกนที่อุโมงค์เอ็กซ์เรย์
พบวัตถุต้องสงสัยลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอยู่บริเวณด้านในตู้ทึบ (ส่วนด้านหน้า) ที่เหมือนกับช่องที่ทำขึ้นมาใหม่ เมื่อเข้าตรวจสอบจุดดังกล่าวพบมีแผ่นเหล็กทึบสีเงินลักษณะคล้ายประตู ยึดด้วยน็อตปกปิดช่องลับ ภายในพบกระสอบ จำนวน 26 กระสอบใหญ่ กับอีก 2 กระสอบเล็ก วางเรียงกัน ตรวจสอบในกระสอบพบเป็นยาบ้าจำนวนประมาณ 8,000,000 เม็ด
สอบถาม นายธีรวัฒน์ รับว่าตนเองได้รับจ้างจากนายวัชรพงษ์ ให้มาขนยาบ้าที่เชียงราย เอาไปส่งปลายทาง พื้นที่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี แลกค่าจ้างทั้งหมด 100,000 บาท โดยรับค่าจ้างมาแล้วจำนวน 20,000 บาท ออกเดินทางจาก อ.ทุ่งสง วันที่ 20 ส.ค.68 ถึงเชียงราย 22 ส.ค.68 เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน อ.เมืองเชียงราย ต่อมาช่วงเที่ยงวันของวันที่ 23 ส.ค.68 ได้ไปซื้อน้ำดื่มที่ร้านใน อ.เมืองเชียงราย นำมาอำพราง ต่อมาประมาณ 00.00 น. ได้ออกจากที่พักเพื่อไปรับยาเสพติด (ของกลาง) ในต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยมีผู้นำยาเสพติด (ยาบ้า) มาส่งให้
นายธีรวัฒน์ และผู้นำยาเสพติดมาส่ง ได้ช่วยกันนำยาเสพติด (ยาบ้า) ขึ้นไปเก็บในช่องลับ เสร็จแล้วจึงออกเดินทาง จากต้นทาง พื้นที่ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย - อ.เมืองเชียงราย - อ.แม่สรวย - อ.ดอยสะเก็ด - อ.เมืองเชียงใหม่ - อ.เมืองลำพูน – อ.แม่ทา จ.ลำพูน - อ.ห้างฉัตร – อ.เกาะคา – อ.สบปราบ - อ.เถิน จ.ลำปาง จนถูกจับกุมที่ด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก สภ.แม่พริก จ.ลำปาง
คดีที่สองเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.น่าน ได้สืบสวนหาข่าว ประกอบกับได้รับการประสานจากกลุ่มงานการ ศูนย์ข่าวกรองยาเสพติดเชียงใหม่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ จ.เชียงราย ผ่านจังหวัดน่าน เพื่อนำไปส่งให้กับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ จ.สุโขทัย และ จ.พิษณุโลก
กระทั่ง 24 ส.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจฯ รับแจ้งว่ารถเป้าหมายเป็นกระบะ สีส้ม ยี่ห้อนิสสัน รุ่น นาวาร่า ทะเบียน 2ฒถ 8914 กทม. มุ่งหน้าจาก อ.บ้านหลวง จ.น่าน ไปยัง จ.ตาก โดยจะผ่านที่ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น อ.เวียงสา จ.น่าน จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ประจำด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น อ.เวียงสา จว.น่าน เพื่อทำการตั้งจุดตรวจตรวจจุดสกัด
เมื่อรถเป้าหมายผ่านเข้าด่านฯ จึงได้ทำการเรียกตรวจ พบนายพรชัย อายุ 36 ปี ภูมิลำเนา อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นผู้ขับขี่ และพบนายจอ อายุ 39 ปี ภูมิลำเนา อ.พบพระ นั่งมาด้วย พบความผิดปกติ คืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในรถยนต์เคยมีการถูกถอด แกะออกมาก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด จนยาบ้า จำนวน 64 มัด ประมาณ 200,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่บริเวณประตูแคป ฝั่งด้านผู้ขับขี่ จึงได้จับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด นำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จว.น่าน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ห้วงตั้งแต่ 1 ต.ค.67 – 24 ส.ค.68 ตำรวจฎธรภาค 5 จับกุมคดียาเสพติด ได้ถึง 22,734 คดี เป็นคดีสำคัญ 232 คดี ยึดของกลางยาบ้า 240 ล้านเม็ดเศษ ไอซ์ 11,400 กิโลกรัมเศษ เฮโรอีน 197 กิโลกรัมเศษ เคตามีน 1,840 กิโลกรัมเศษ ฝิ่น 155 กิโลกรัมเศษ ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด ประมาณ 1,130 ล้านบาทเศษ