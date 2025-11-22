“ธรรมนัส” บินด่วนหาดใหญ่ น้ำท่วมใจกลางเมืองหลายจุด ปชช.ติดค้างไม่มีอาหาร-ไฟฟ้าใช้

“ธรรมนัส” บินด่วนลงหาดใหญ่ หลังเจอวิกฤตน้ำท่วม ใจกลางเมืองจมหลายจุด ปชช.เดือดร้อนหนัก ติดค้าง ไม่มีอาหารและไฟฟ้าใช้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย.เวลา 11.30 น.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามปัญหาราคาข้าวว่า ในช่วงบ่ายวันนี้จำเป็นต้องยกเลิกภารกิจที่จังหวัดสุรินทร์ และมอบหมายให้ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการแทน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้น้ำจากคลองสามสิบเมตร และคลองสายอื่น ๆ ไหลเข้าท่วมถนนทุกสายย่านใจกลางเมือง ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจชั้นใน ซึ่งร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ รวมถึงโรงพยาบาลหาดใหญ่เข้าขั้นวิกฤต บ้านของประชาชน และพี่น้องข้าราชการ ณ เวลานี้ไม่มีอาหาร น้ำดื่ม และไฟฟ้าใช้
“ผมจึงต้องปรับกำหนดการ และรีบเดินทางไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพราะสถานการณ์ตรงนั้นต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วน ผมต้องขออภัยพี่น้องชาวนาที่มารอพบปะและพูดคุยกันในวันนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ผมได้สั่งการให้ท่านที่ปรึกษาชูวิทย์ และปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงรับฟังปัญหาของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ และทำภารกิจตามที่นัดหมายเอาไว้ให้ครบทุกจุดแล้ว“ ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมบินด่วนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในบ่ายวันนี้ หลังเสร็จภารกิจมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่จังหวัดขอนแก่น เช่นกัน