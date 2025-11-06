ญี่ปุ่นไฟเขียวตำรวจใช้ปืนไรเฟิลยิงหมีบุกเมือง หลังยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง

โตเกียว (6 พ.ย.) - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นได้แก้ไขกฎอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ปืนไรเฟิลไล่หมี เพื่อรับมือกับการโจมตีของหมีที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
จนถึงปัจจุบัน กฎระเบียบสำหรับการใช้ปืนไรเฟิลของตำรวจยังคงเข้มงวดมาก โดยจำกัดเฉพาะเหตุการณ์ปล้นสะดมหรือกรณีร้ายแรงอื่นๆ การแก้ไขนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน
ในจังหวัดอิวาเตะและอากิตะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายงานการโจมตีของหมีมากที่สุด กองกำลังปฏิบัติการอาวุธปืนของตำรวจจากจังหวัดอื่นๆ จะจัดการฝึกอบรมร่วมกับสมาคมล่าสัตว์ในท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมและจุดอ่อนของหมีได้ดียิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับอนุญาตให้ฆ่าหมีที่ปรากฏตัวในเขตเมืองของทั้งสองจังหวัดภายใต้กฎหมายบังคับใช้ หากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะรอการอนุมัติการยิงฉุกเฉินจากหน่วยงานท้องถิ่น
ในแต่ละจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองชุดประจำการ แต่ละชุดประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น และพลซุ่มยิงสองคน
กระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากหมีนับตั้งแต่เดือนเมษายนสูงถึง 13 ราย ณ วันพุธ
เมื่อเดือนที่แล้ว นายมิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้สั่งให้หน่วยงานตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ใช้ปืนไรเฟิลในการสังหารหมี ในวันอังคารและวันพุธ หน่วยงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังจังหวัดอิวาเตะและอากิตะเพื่อประเมินสถานการณ์ และต่อมาได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือ
มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 2,100 นายจากหน่วยปฏิบัติการอาวุธปืนภายใต้หน่วยปราบจลาจลของแต่ละจังหวัด พวกเขาจะได้รับปืนไรเฟิล ปืนกลมือ และอาวุธอื่นๆ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน
จนถึงขณะนี้ ตำรวจได้อพยพประชาชนในพื้นที่ รักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ และลาดตระเวนตามเส้นทางที่พบหมีแล้ว