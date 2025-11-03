ซิวคาตู้เอทีเอ็ม!ตร.รวบม้ากดเงินกลางห้างดังเชียงราย เค้นสอบ-ตามจับคนจ้างจอดเก๋งรอซ้ำ

เชียงราย – ตำรวจเชียงราย ขยายผลตามจับยกทีม..รวบม้ากดเงินรับจ้างกดเอทีเอ็มบนห้างดังกลางเมือง เค้นสอบก่อนติวซิวคนว่าจ้างจอดเก๋งรอรับเงินได้ทันที
วันนี้ (3 พ.ย.) พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5,พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5,พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร รรท.ผกก.สภ.เมืองเชียงราย พ.ต.ท.วีระยุทธ์ ศรีวรรณรมย์ รรท.รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.เดชาวัต นาทิเลศ รอง ผกก.สส., พ.ต.ท.สถาพร มังคลาด สวป. สั่งการเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องบัญชีม้า เคลื่อนไหวในพื้นที่
กระทั่งเข้าควบคุมตัวคู่ชายหญิง ขณะกำลังกดเงินจากตู้เอทีเอ็มธนาคารภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 1 กลางเมืองเชียงราย สอบสวนเบื้องต้น ทราบว่ามีกลุ่มคนเดียวกันเคลื่อนไหวอยู่เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวงในเขตเทศบาลนครเชียงราย ด้วย เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไปตรวจสอบพบรถเก๋งมาสด้า สีแดง ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย และควบคุมตัวคนในรถเป็นชายเอาไว้ได้อีก 3 ราย พร้อมพบเงินสดในรถ 400,000 บาท และเงินในบัญชีที่ยังไม่ได้ถอนออกมาอีก 500,000 บาท จากนั้นจึงได้ควบคุมตัวทั้ง 5 คนพร้อมของกลางส่ง สภ.เมืองเชียงราย เพื่อตรวจสอบตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้งหมดเป็นคนในกลุ่มเดียวกันและแบ่งหน้าที่กันทำ 2 คนแรกพบว่าฝ่ายชายเป็นชาว จ.มุกดาหาร ทำงานเป็นคนเข็นผักในตลาดสดเทศบาล 1 หรือกาดหลวงเชียงรายได้เพียง 3 วัน ก็ถูกชักชวนให้เป็นคนกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มแลกค่าจ้างครั้งละ 2,000 บาท วันนี้ช่วงเช้าจึงได้ไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็มย่านใจกลางเมืองเชียงรายมาแล้วจำนวน 400,000 บาท จากนั้นนำเงินไปให้ชายในรถเก๋งที่ติดต่อว่าจ้างทั้ง 3 คน ต่อมาช่วงบ่ายจะไปกดเงินต่อที่ตู้เอทีเอ็มในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย 1 แต่ยังไม่ทันกดเจ้าหน้าที่ก็เข้าจับกุมได้เสียก่อนและตามไปจับคนที่รอรับเงินในรถเก๋งอีก 3 คนได้ดังกล่าว.