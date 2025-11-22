"อนุทิน" บินด่วนลงหาดใหญ่ สั่งระดมเครื่องจักร-เครื่องสูบน้ำช่วย ปชช. ตรวจสอบ Cell Broadcast ไม่แจ้งเตือน ชาวบ้านอพยพไม่ทัน

นายกฯ บินด่วนตรวจน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา สั่งระดมเครื่องจักรใหญ่-เครื่องสูบน้ำ ให้ความช่วย ปชช.เต็มที่ พร้อมตรวจสอบระบบ Cell Broadcast หลังไม่แจ้งเตือนชาวบ้านอพยพไม่ทัน กำชับ ผู้ว่าฯ-ท้องถิ่น ไม่ต้องกังวลงบประมาณช่วยเหลือ
วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 11.30 น. ที่จังหวัดขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาว่า ได้รับทราบรายงานแล้ว โดยในช่วงบ่ายวันนี้ตนจะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ ขณะนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่า การช่วยเหลือทุกด้านได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว และในส่วนของการดูแลความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่มีน้ำเข้ามาถึงในเขตตัวเมือง
ขณะที่การแจ้งเตือนประชาชนยังไม่ได้รับอย่างทันท่วงที ทำให้เกิดการอพยพล่าช้า นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ต้องมีการตรวจสอบระบบ Cell Broadcast
เมื่อถามว่าระบบ Cell Broadcast ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งว่า เมื่อถึงเวลาสถานการณ์จริงไม่สามารถใช้งานได้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ต้องตรวจสอบว่าโครงการ Cell Broadcast นั้นเริ่มดำเนินการเมื่อใด ตนออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จึงไม่ได้ติดตาม และเมื่อกลับเข้ามาในรัฐบาลอีกครั้ง ขณะนี้ขอเน้นไปที่การดูแลและการช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรก
เมื่อถามถึงการตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้แต่ละจังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ว สิ่งที่ตนได้ย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดคือ ไม่ต้องกังวลเรื่องงบช่วยเหลือ เพราะมีงบสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้วจากการประกาศพื้นที่ประสบภัย พร้อมเน้นย้ำให้ส่วนท้องถิ่นอนุมัติการใช้เงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือแบบเร่งด่วนไปก่อน ทั้งนี้ ในวันนี้ตนจะลงพื้นที่เพื่อดูการบูรณาการการช่วยเหลือทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงที่ประสบภัยด้วย
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ไปก่อน พร้อมฝากบอกประชาชนในพื้นที่ว่า รัฐบาลจะระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องสูบน้ำจากส่วนกลางและจากเขตภาคเหนือ ส่วนมูลค่าความเสียหายนั้น ตนจะรับฟังรายงานอีกครั้งจากการลงพื้นที่ในวันนี้
ด้านนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บินด่วนลงหาดใหญ่ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย หลังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 โดยพบว่าปริมาณน้ำฝนวัดได้ 68.5 มิลลิเมตร แม้ขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้ว แต่สถานการณ์ในพื้นที่ยังอยู่ในภาวะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากระดับน้ำในลำคลองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันนี้ เวลา 07.00 น. รวมปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน วัดได้ 595 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่าทั้งปี 2543 (497 มิลลิเมตร) และปี 2553 (516 มิลลิเมตร) โดยเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศ "ยกธงแดง" จำนวนทั้งหมด 103 ชุมชน โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในในพื้นที่อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของ และเตรียมเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร และการแจ้งเตือนจากเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างใกล้ชิด
ขณะที่ นายกรัฐมนตรีตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่น ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมตลอดเวลา ซึ่งคณะวันนี้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานสถานการณ์เหตุน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ก่อนนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ช่วงบ่ายวันนี้
พร้อมสั่งการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้แจ้งจุดอพยพ สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้ ขอให้อพยพไปยังโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) ติดต่อสอบถามหมายเลข 074200000