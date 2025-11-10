รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่อ่างทองย้ำ “รัฐไม่ทอดทิ้งประชาชน” — นายกฯ สั่งติดตามเงินเยียวยารอบ 3 เร่งด่วน

อ่างทอง - “นเรศ” รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ป่าโมกตรวจน้ำท่วม–มอบถุงยังชีพ 500 ชุด ยืนยันรัฐบาลเฝ้าติดตามใกล้ชิด พร้อมเร่งระบายน้ำช่วงทะเลหนุนลด เชื่อสถานการณ์ดีขึ้นใน 10 วัน
บ่ายวันนี้( 10 พ.ย.) ที่วัดอัมพวัน ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยจำนวน 500 ชุด
โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
นายนเรศ กล่าวให้กำลังใจประชาชน พร้อมย้ำว่า รัฐบาลไม่ทอดทิ้งผู้ประสบอุทกภัย และกำลังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ทุกหน่วยงานเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ จ.อ่างทอง ซึ่งได้รับผลกระทบหนักจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ระบุว่า ช่วงวันที่ 10–20 พฤศจิกายน น้ำทะเลหนุนมีแนวโน้มลดระดับ ทำให้การระบายน้ำออกทะเลสามารถทำได้ดีขึ้น คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะค่อย ๆ คลี่คลาย หากไม่มีฝนตกเพิ่มหรือมวลน้ำเหนือไหลลงมาซ้ำ
นาย นเรศ ยังเผยว่า พื้นที่ของกรมชลประทานได้บริหารจัดการรองรับน้ำไว้เต็มศักยภาพแล้ว และกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยต่อเนื่อง
สำหรับเรื่อง เงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยรอบที่ 3 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ติดตามอย่างใกล้ชิดและดำเนินการโดยไม่ให้ล่าช้า เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วที่สุด