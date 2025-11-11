ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงพื้นที่ตรวจศูนย์เครือข่ายฯ รับมือสถานการณ์ระดับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา

ทรู คอร์ปอเรชั่น เร่งตรวจสอบเครือข่ายสัญญาณมือถือ ให้รองรับทุกสถานการณ์ โดยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดต่างๆ ในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำลังเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา
ล่าสุด นายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย และนายจิระชัย คุณากร รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์เครือข่ายมือถือ และสถานีฐาน เพื่อป้องกันผลกระทบหากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และเน้นย้ำถึงความสำคัญของระบบสื่อสารในฐานะเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญ ที่ลูกค้าต้องใช้งานติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องในทุกภาวะวิกฤต
ทีมเน็ตเวิร์กของทรูได้จัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วม โดยป้องกันและเสริมสัญญาณในพื้นที่สำคัญ รวมถึงจัดเตรียมรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell-On-Wheel: COW) เพื่อสนับสนุนการสื่อสารในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และอาสาสมัคร สามารถติดต่อประสานงานเพื่อภารกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ทรู คอร์ปอเรชั่น ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของระบบสื่อสาร ทั้งการโทร รับ-ส่งดาต้า และการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ ซึ่งมีส่วนช่วยในการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้เพิ่มการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ Cell Broadcast Service (CBS) และ SMS เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังทำงานใกล้ชิดกับสำนักงาน กสทช. ในการดูแลระบบโครงข่ายและความพร้อมของสถานีฐานตามแผนปฎิบัติการฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบสื่อสารของประเทศสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องทั้งมือถือและเน็ตบ้าน ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด