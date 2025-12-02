ชาวเน็ตจับผิดยับ! รถหรูรอดน้ำท่วมด้วยถุงซิปล็อคคาร์ เหตุไร้คราบระดับน้ำ–โคลนกระเด็นผิดธรรมชาติ

2 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้กระแสบนโซเชียลมีเดียเกิดการวิพากษ์อย่างกว้างขวาง หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพรถยนต์หรู 3 คันในลานจอดใต้ดิน พร้อมระบุข้อความว่า “รถรอดเพราะใช้ถุงซิปล็อคคาร์” จนมีการแชร์ต่อจำนวนมาก โดยภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นรถแต่ละคันถูกคลุมด้วยผ้าสีเข้ม และมีคราบโคลนกระจายเต็มทั้งตัวรถกับพื้นลานจอด ขณะที่ด้านล่างมีคำว่า “รอด” ปรากฏเด่นชัด แต่ไม่นานภาพนี้กลับกลายเป็นกระแสดราม่า เมื่อผู้คนจำนวนมากตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของสภาพพื้นที่ซึ่งขัดกับเหตุการณ์น้ำท่วมจริงในภาคใต้ช่วงสัปดาห์นี้
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจำนวนมากตั้งคำถามตรงกันว่า หากเป็นน้ำท่วมจริง ควรมีรอยระดับน้ำชัดเจนบนผนังและเสาต่างๆ แต่ในภาพกลับพบเพียงรอยโคลนเป็นจุดๆ คล้ายถูกสาดหรือใช้แรงปะทะจากด้านข้าง ขณะที่คราบบนรถมีลักษณะก้อนจับตัวกันเป็นเม็ดผิดจากสภาพโคลนที่มากับน้ำพัดท่วม นอกจากนี้ บางรายชี้ว่าหากน้ำสูงจนรถเสี่ยงเสียหายจริง รถทั้ง 3 คันไม่น่าจะตั้งอยู่ตำแหน่งเดิมโดยสมบูรณ์เช่นนี้ เพราะรถที่ถูกน้ำไหลแรงมักเคลื่อนตัวหรือมีร่องรอยการปะทะให้เห็น
หลายความเห็นระบุว่าภาพดังกล่าวอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นคอนเทนต์โปรโมตสินค้าอย่าง “ถุงซิปล็อคคาร์” ด้วยการสาดโคลนใส่รถแล้วถ่ายรูปให้คล้ายกับผ่านน้ำท่วม ขณะที่บางรายถึงขั้นชี้ว่าเป็นภาพที่สร้างหรือปรับแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เนื่องจากลักษณะคราบโคลน ความเรียงตัวของหยดสาด และการดูดแสงผิดธรรมชาติไม่สมจริง ตามคำวิจารณ์หลายข้อความ เช่น “ภาพ AI สร้างไม่เนียน ลืมทำรอยคราบน้ำบนผนังบ้าน” หรือ “โคลนเป็นเม็ดๆ เหมือนสาด ไม่เหมือนน้ำท่วมมิดคัน”
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่อ้างว่าทำงานเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมายาวนานแสดงความคิดเห็นว่า ร่องรอยที่ปรากฏไม่ใช่ร่องรอยน้ำท่วม แต่เป็นลักษณะโคลนสาด และไม่มีหลักฐานแสดงระดับน้ำที่เคยท่วมพื้นที่ดังกล่าว ขณะที่บางรายทักว่าหากคลุมถุงแล้วน้ำท่วมมิดคันจริง รถควรลอยไปตามกระแสน้ำ ไม่ใช่เรียงกันสวย 3 คันแบบในรูป
กระแสในโลกออนไลน์ยังมีการประชดประชัน และบางรายถึงขั้นบอกว่าโป๊ะแตก พร้อมให้เลิกติดตามเจ้าของเพจทันที ด้วยมองว่าเป็นการสร้างข้อมูลเท็จหรือใช้ภาพเพื่อเรียกกระแสโดยไม่ระบุข้อเท็จจริง ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีผู้ใช้บางรายแสดงความยินดีกับเจ้าของรถตามที่โพสต์ แม้เสียงส่วนใหญ่ในคอมเมนต์จะตั้งคำถามถึงความสมจริงของภาพอย่างหนักแน่น
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่หาดใหญ่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ปรากฏในภาพว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่การถกเถียงบนโซเชียลยังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปริมาณข้อมูลที่อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดหรือสร้างความเข้าใจผิดในช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่จริงในภาคใต้ขณะนี้