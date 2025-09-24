“จอน จีฮยอน” สูญเงินนับพันล้านในชั่วข้ามคืน – ต้นสังกัดยังเสียงแข็งปฏิเสธข่าวแบล็กลิสต์

พายุครั้งใหญ่ถาโถมใส่ “จอน จีฮยอน” นางเอกซูเปอร์สตาร์เกาหลีใต้ หลังถูกสื่อจีนรายงานว่ากำลังเผชิญวิกฤตหนักจากการถูกแบนในตลาดจีน ส่งผลให้มูลค่าตลาดและงานโฆษณาดิ่งลงอย่างรวดเร็ว
รายงานจาก China Times ระบุว่า หลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น La Mer, Piaget, Ecovacs และ Louis Vuitton ต่างลบภาพโฆษณาของเธอออกทั้งหมด พร้อมยกเลิกแคมเปญที่กำหนดถ่ายทำในกรุงโซลเมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา แถมยังมีข่าวว่าหลายบริษัทเตรียมเรียกค่าเสียหายรวมกว่า 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราวพันกว่าล้านบาท) อันเป็นผลพวงจากดราม่าละครที่ถูกกล่าวหาว่ามีฉาก “ไม่เคารพจีน”
ที่ร้ายแรงไปกว่านั้น ตัวแทนในจีนของจอน จีฮยอนออกมาปัดมือไม่เอี่ยวกับปัญหานี้ ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าเธออาจต้องควักเงินส่วนตัวชดใช้ โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวกำลังเจอปัญหาธุรกิจล้มเหลวของสามี จนสถานการณ์ทางการเงินตึงเครียดยิ่งขึ้น
ด้าน Peach Company ต้นสังกัดที่จอน จีฮยอนก่อตั้งเองหลังแยกทางกับ IEUM Hashtag เมื่อเดือนมิถุนายน ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องการถูก “แบล็กลิสต์” โดยยืนยันว่าตารางงานในจีนเพียงถูก “เลื่อนออกไป” และไม่เกี่ยวกับละคร Tempest อย่างไรก็ตาม ความจริงในโลกออนไลน์กลับตรงกันข้าม แฟนจีนจำนวนมากเลิกติดตาม มูลค่าทางการตลาดตกฮวบ ขณะที่บัญชีโซเชียลถูกถล่มจนต้องปิดคอมเมนต์
สื่อท้องถิ่นบางแห่งถึงขั้นเปรียบเหตุการณ์นี้กับกรณี “จาง นารา” ที่เคยถูกแบนเพราะคำพูดไม่เหมาะสม แต่ครั้งนี้ถูกมองว่าหนักหนากว่า อาจเป็นการปิดฉากเส้นทางในจีนของจอน จีฮยอนอย่างถาวร ขณะที่ฝั่ง Disney+ และทีมผู้ผลิต Tempest ยังคงเงียบ ไม่ยืนยันว่าจะมีการแก้ไขหรือตัดฉากปัญหาออกหรือไม่
ในโลกออนไลน์จีน คำชี้แจงของต้นสังกัดถูกมองว่าเป็นเพียง “การรักษาหน้า” และมีการเหน็บแรงว่า จากเทพีผู้เป็นที่รัก กลายเป็น “ศัตรูสาธารณะ” เพียงชั่วข้ามคืน