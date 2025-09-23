xs
“จอนจีฮยอน“ ซวย! บทพูดด่าจีน ทำแบรนด์ดังทยอยระงับโฆษณา หวั่นกระทบยอดขาย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นวิกฤตเส้นทางอาชีพนักแสดงของเจ้าตัวเสียแล้วสำหรับ “จอนจีฮยอน” ที่ล่าสุดบทพูดในซีรีส์ “Tempest” ที่วิจารณ์ชาวจีนว่าเป็นประเทศที่ชอบทำสงคราม ได้กลายเป็นประเด็นบานปลาย ทำเอาแบรนด์หรูที่เจ้าตัวร่วมงานด้วย ทยอยถอยห่าง พร้อมระงับโฆษณา

ตามรายงานระบุว่า แรงกดดันจากสาธารณชนในจีนได้ลุกลามไปยังภาคธุรกิจอย่างรวดเร็ว แบรนด์ระดับโลกที่ จอนจีฮยอน เป็นพรีเซนเตอร์กำลังรักษาระยะห่างเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, La Mer และ Piaget ที่พากันลบโฆษณาและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับ จอนจีฮยอน ออกไป

กระแสต่อต้านเริ่มต้นขึ้นจากตอนที่ 4 ของซีรีส์เรื่อง 'Tempest' ซึ่งตัวละครของ จอนจีฮยอน กล่าวว่า "ทำไมจีนถึงชอบสงคราม แล้วมาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ชายแดน" ประโยคนี้ถูกแชร์กันอย่างกว้างขวางทางออนไลน์ ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวเน็ตจีน

นอกจากนั้นชาวจีนยังวิจารณ์เรื่องที่ ซีรีส์อ้างถึงเมือง “ต้าเหลียน” แต่รายงานระบุว่า ซีรีส์กลับไปถ่ายทำในสลัมซอมซ่อที่ฮ่องกง พร้อมย้อมสีภาพให้เข้มเพื่อสร้างภาพเชิงลบ นอกจากนั้นยังมีฉากที่เหยียบย่ำบนพรมที่มีรูป 5 ดาว ซึ่งเป็นแบบเดียวกับบนธงชาติจีน รวมถึงตัวร้ายของซีรีส์ก็พูดภาษาจีน ทำให้ชาวเน็ตมองว่าซีรีส์เรื่องนี้จงใจดูหมิ่นประเทศจีน

เรียกได้ว่า สัมพันธ์ของ จอนจีฮยอน กับบรรดาแบรนด์หรูที่อยู่ในตลาดจีน จำเป็นต้องตัดขาดลง หลังแรงกดดันจากสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดทางการเมืองและพลวัตทางสังคมระหว่าง อเมริกา และ จีน ที่สามารถส่งผลกระทบไปยังงานของ ดาราเกาหลีที่มีร่วมกับ แพลตฟอร์ม OTT ระดับโลกด้วย












