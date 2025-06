บันเทิงรอบโลก "TOP" รีเทิร์น โปรโมต Squid Game ปีสุดท้าย

สามคนที่ไม่น่าอยู่บนโซฟาเดียวกันกลับกลายเป็นภาพไวรัล เมื่อ TOP อดีตสมาชิกวง BIGBANG, แร็ปเปอร์ Lil Yachty และแม่บ้านคนดัง Martha Stewart ปรากฏตัวร่วมกันในแคมเปญโปรโมตคอนเทนต์เกาหลีของ Netflix พร้อมเพลง “Like JENNIE” ดังคลอเบา ๆ สะท้อนแนวคิด ‘ไม่ต้องเข้าใจภาษา ก็รักได้’ ด้านหนึ่งนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของความต่างทางวัฒนธรรม—ในขณะที่ TOP ยังต้องระมัดระวังการแสดงตัวในเกาหลีจากคดีสารเสพติดในอดีต กลับกลายเป็นไอคอนที่ Netflix เลือกใช้เพื่อเป็นหน้าตาของ K-content สู่สายตาชาวโลกเจสซี่ เจ นักร้องสาวชาวอังกฤษเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมว่าเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น โดยกล่าวว่าแม้จะลังเลอยู่นานแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแบ่งปันข่าวนี้กับแฟน ๆ เพราะเธอเป็นคนที่ ‘แชร์ทุกอย่างในชีวิต’ เธอเน้นย้ำว่าการตรวจพบในระยะเริ่มต้นคือกุญแจสำคัญ และเล่าว่าในช่วงที่ผ่านมาเธอต้องเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่อง พร้อมปล่อยซิงเกิล "No Secrets" ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอาซะ สมาชิกวง BABYMONSTER ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟน ๆ ชาวเวียดนาม หลังเธอถอดหมวกงอบเวียดนามและโค้งคำนับอย่างสุภาพบนเวทีคอนเสิร์ต HELLO MONSTERS ที่โฮจิมินห์ซิตี้ เมื่อ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ท่าทีให้เกียรติวัฒนธรรมท้องถิ่นของเธอถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง ท่ามกลางบรรยากาศคอนเสิร์ตที่อบอวลด้วยความรักจากแฟน ๆ และพลังของสมาชิกทั้ง 6 คนที่แสดงเพลงกว่า 30 เพลงอย่างเต็มที่ แม้จะขาดนักร้องเสียงหลัก รามี ไปก็ตามวอลตัน ก็อกกินส์ และ เอมมี่ ลู วูด นักแสดงนำจาก The White Lotus ซีซั่น 3 ออกมาให้สัมภาษณ์ร่วมกันเป็นครั้งแรกหลังซีรีส์ออกฉาย โดยปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องความบาดหมางระหว่างกันอย่างสิ้นเชิง วอลตันกล่าวด้วยความประทับใจว่าเขารักและเคารพเอมมี่อย่างลึกซึ้ง พร้อมชมว่าเธอคือ “โกลดี ฮอว์น คนใหม่” ด้านเอมมี่ก็ระบุว่า การจับผิดเรื่องการเลิกติดตามในอินสตาแกรมเป็นเพียงสิ่งไร้สาระ และเธอเลือกที่จะปล่อยให้คนตีความไปเอง พร้อมชวนให้สนใจเนื้อหาของซีรีส์มากกว่า