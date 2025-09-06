"ศึกเดือด WLF ปะทะ Justin Sun" ดราม่าแบล็กลิสต์ 100 ล้านดอลลาร์ สั่นคลอนศรัทธา DeFi

World Liberty Financial (WLF) จุดชนวนวิกฤติความเชื่อมั่น หลังสั่งแบล็กลิสต์กระเป๋า TRON มูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ กรณีโยง Justin Sun นักลงทุนรายใหญ่ ทำให้ตลาดผันผวนหนักและตอกย้ำคำถามใหญ่ "DeFi กระจายศูนย์จริงหรือไม่?" ซึ่งการเผชิญหน้าครั้งนี้อาจเป็นบททดสอบศรัทธาครั้งใหญ่ที่สุดของ WLF
ไฟลุกกลางวงการ WLF แบล็กลิสต์กระเป๋า TRON
วานนี้ (5 กันยายน) บัญชีวิเคราะห์บล็อกเชน Spot on Chain เปิดเผยว่า WLF ใช้อำนาจสั่งแบล็กลิสต์กระเป๋า 0x5AB2…DA74 ซึ่งเคยซื้อโทเคน WLFI จำนวน 3 พันล้านเหรียญในช่วง ICO และเพิ่งโอน 54 ล้านโทเคน มูลค่า 11 ล้านดอลลาร์ เข้ากระเป๋าใหม่ ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้โทเคนที่เหลือถูก “อายัด” ทันที จุดชนวนเสียงวิจารณ์อย่างหนัก โดย Analyst Shanaka Anslem Pereira ถึงกับระบุว่า “WLFI เพิ่งพิสูจน์ว่า DeFi ไม่ได้กระจายศูนย์จริง ทุกอย่างถูกอายัดแช่แข็งและควบคุมได้ไม่ต่างจาก IMF”
Justin Sun โต้เดือด - สิทธิ์นักลงทุนถูกละเมิด
Justin Sun นักลงทุนรายใหญ่ที่อัดเงิน 75 ล้านดอลลาร์ในปี 2567 ออกโรงตอบโต้ทันที ผ่านโพสต์บน X ชี้การอายัดกระเป๋าเงินครั้งนี้ “ไม่เป็นธรรมและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของนักลงทุน” พร้อมย้ำว่าการคุ้มครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโทเคนคือ “คุณค่าพื้นฐานของบล็อกเชน”
เขาเตือนด้วยว่า มาตรการเช่นนี้ “ไม่เพียงละเมิดสิทธิ์นักลงทุน แต่ยังเสี่ยงบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในระบบของ World Liberty Financial ทั้งหมด”
แรงสะเทือนตลาด แุดราคา WLFI ดิ่งหนัก
ณ เวลาที่รายงาน WLFI เคลื่อนไหวที่ $0.1815 ลดลง 1.6% ภายในวัน หลังจากร่วงต่ำสุด $0.164 ก่อนดีดกลับเล็กน้อย ตลอดสัปดาห์ราคาดิ่งเกือบ 40% จากจุดสูงสุด $0.3087 และห่างจากจุดพีกต้นเดือนกันยายนที่ $0.3313 กว่า 45%
แม้ราคาจะทรุด แต่การซื้อขายยังร้อนแรง ปริมาณหมุนเวียนแตะ 1.3 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน ดันมูลค่าตลาดอยู่ที่ราว 4.9 พันล้านดอลลาร์ ติดอันดับท็อป 40 ของโลก
เดิมพันอนาคต - WLF จะยืนหยัดหรือพังทลาย?
นักวิเคราะห์มองว่า ศึกครั้งนี้คือบททดสอบศรัทธาที่ใหญ่ที่สุดของ WLF หากยังคงแบล็กลิสต์ไว้ อาจถูกตราหน้าว่ามีการบริหารจัดการรวมศูนย์ ขัดต่อหลัก DeFi แต่หากถอยกลับ มาตรการนี้ก็อาจทำลายความน่าเชื่อถือไปแล้วไม่น้อย
นอกจากนี้ยังสะเทือนหนักยิ่งขึ้นเมื่อครอบครัว Trump เคยลดสัดส่วนการถือครองจาก 60% เหลือ 40% ก่อนหน้านี้ สะท้อนความลังเลต่อเสถียรภาพระยะยาวของโครงการ
อย่างไรก็ตามท้ายที่สุด ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบใด วิกฤติครั้งนี้ได้เปลือยจุดเปราะบางที่สุดของ WLF และอาจกลายเป็นบทพิสูจน์ว่า “การเงินไร้ศูนย์กลาง” ที่เคยเป็นสัญญาประชาคม อาจเป็นเพียงมายาที่พร้อมถูกทำลายด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว