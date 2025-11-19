แลกกับชื่อเสียงประเทศ!'แจ็กแปปโฮ'ดังสมใจ สื่อหลักต่างชาติตีข่าวยูทูบเบอร์ไทยก่อเรื่องฉาวในญี่ปุ่น

เกิดประเด็นถกเถียงครั้งใหญ่ทั้งในญี่ปุ่นและไทย หลังแจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์ชาวไทย โพสต์วิดีโอภาพที่ตนเองปีนขึ้นไปบนหลังคารถที่จอดอยู่ ถอดเสื้อและเต้น บริเวณด้านหน้าร้านสะดวกซื้อลอว์สัน สาขาดัง ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ในเมืองฟุจิกะวะงุชิโกะของญี่ปุ่น ตามรายงานของหนังสือพิมพ์สเตรทไทม์ส หนังสือพิมพ์สิงคโปร์ ที่อ้างอิงรายงานข่าวของเอเชียนิวส์เน็ตเวิร์คอีกที
รายงานของสเตรทไทม์ส ระบุว่าหลังจากโพสต์วิดีโอไปได้เพียงแค่ 3 ชั่วโมง คลิปดังกล่าวมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า 12,000 ความเห็น ซึ่งเกือบทั้งหมดวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวว่า "ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง" และ "กำลังทำลายภาพลักษณ์ของไทย" ขณะที่ผู้ติดตามของเขาบางส่วนถึงขั้นพร้อมใจกันเลิกติดตามยูทูบเบอร์รายนี้
สเตรทไทม์สและเอเชียนิวส์เน็ตเวิร์ค ระบุว่าเวลานี้สำนักข่าวต่างๆของญี่ปุ่นก็รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกัน โดยบางส่วนพาดหัวว่า "ยูทูบเบอร์ไทยก่อความปั่นป่วนในญี่ปุ่น - การเต้นบนหลังคารถที่ลอว์สันของภูเขาไฟฟูจิ กำลังเป็นคลิปไวรัล แต่เป็นความอับอายขายหน้าของประเทศไทย"
รายงานข่าวเน้นย้ำว่าสังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงกับความเงียบสงบ มารยาทในการอยู่ร่วมกันในที่สาธารณะและความประพฤติที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความกังวลว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจซ้ำเติมทัศนคติที่ทนไม่ไหวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ก่อนแล้ว ท่ามกลางปัญหานักท่องเที่ยวล้นประเทศ
ในรายงานของสเตรทไทม์ส ได้อ้างคำพูดของนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย ที่แสดงความเห็นคิดเห็นในวันอังคาร(18พ.ย.) เกี่ยวกับความเดือดดาลในวงกว้างที่มีต่อยูทูบเบอร์ชาวไทยรายนี้
เมื่อถูกถามว่าพฤติกรรมนี้อาจก่อความแปดเปื้อนแก่ชื่อเสียงของนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือไม่ ทางนายอรรถกร ตอบว่ามันคงจะส่งผลกระทบ เขาบอกว่ายังไม่เห็นคลิป แต่เน้นว่าพวกเจ้าหน้าที่ไม่อาจป้องกันพฤติกรรมเยี่ยงนี้ เนื่องจากมันเป็นสิทธิส่วนบุคคล
เขาอ้างว่ารัฐบาลรณรงค์มาช้านาน ร้องขอชาวไทยในต่างแดนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบ "ถ้าคุณทำอะไรบางอย่างที่ละเมิดวัฒนธรรมหรือกฎระเบียบของพวกเขา มันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ" เขากล่าว
รายงานของสเตรทไทม์ส ระบุว่าในสื่อสังคมออนไลน์ในไทย เสียงเดือดดาลโหมกระพือหนักหน่วงกว่าเดิม หลังจาก แจ็กแปปโฮ ตอบโต้ความเห็นต่างๆ ด้วยความเห็นปกป้องตนเองและเผชิญหน้า ในนั้นรวมถึงการพาดพิงในเรื่องเชื้อชาติและเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
สเตรทไทม์สระบุว่าประเด็นถกเถียงลุกลามบานปลายขึ้นไปอีก เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่้งยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีกรมการกงสุล เรียกร้องให้รัฐบาลถอนพาสปอร์ตไทยของแจ็กแปปโฮ และปฏิเสธออกพาสปอร์ตให้เขาในอนาคต อ้างว่าพฤติกรรมดังกล่าวก่อความอับอายแก่ชาวไทยที่พำนักอยู่ในต่างแดน
สื่อมวลชนแห่งนี้ระบุว่าผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ชาวไทยส่งเสียงสนับสนุนคำร้องขอดังกล่าว โดยชี้ว่าพฤติกรรมของเขาก่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของประเทศ ขณะเดียวกันเสียงเรียกร้องยังขยายวงสู่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยหลายคนร้องขอเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นถอนวีซ่าเขา และแบนเขาจากการเดินทางเข้าญี่ปุ่นเป็นการถาวร
(ที่มา:สเตรทไทม์ส/เอเชียนิวส์เน็ตเวิร์ค)